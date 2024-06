Če ima mačka kljub zdravljenju še vedno alergijsko reakcijo, bo veterinar morda poskusil izključiti morebitne alergije na hrano in ji tako predpisal izključitveno dieto. Ta traja približno osem tednov. Če simptomi vaše mačke v tem času izginejo, bo veterinar znova predpisal običajno prehrano, če se simptomi pojavijo znova, pa bo ugotovil, da je mačka občutljiva na določen element te diete.

Če izključitvena dieta ni uspešna, ima vaša mačka verjetno alergijo, za katero je potrebno zdravilo na recept.

Vpliv prehrane na alergijo vaše mačke

Prehrana vaše mačke neposredno vpliva na njeno kožo, ki je največji organ njenega telesa. Z živili, posebej zasnovanimi za mačke s preobčutljivo kožo, lahko omejite morebitne neželene reakcije na hrano in pripomorete k zdravju njihove kože.

Tovrstna živila vsebujejo skrbno izbrane beljakovine in ogljikove hidrate, za katere je manj verjetno, da bodo pri mački povzročili alergijsko reakcijo. So lahko prebavljiva in se morda na splošno ne uporabljajo pogosto pri industrijsko pridelanih živilih. Hrana lahko vključuje tudi omega 3 maščobne kisline z dolgimi verigami, ki pomagajo obvladovati kakršne koli kožne reakcije (kot so vnetja) in biotin, niacin in pantotenske kisline; le-te pomagajo, da se koža vaše mačke ne izsuši in tudi krepi njeno sposobnost zaščite pred dražilnimi snovmi.

Če pri svoji mački opazite katerega od simptomov alergijske reakcije, obiščite svojega lokalnega veterinarja. Skupaj boste lahko ugotovili, kako okrepiti zdravje vaše mačke in izboljšati kakovost njene dlake in kože.