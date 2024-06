Hranjenje mačke po operaciji za podporo pri okrevanju

Kako naj hranim mačko po operaciji?

Vaš veterinar vam bo morda priporočil, da mački za okrevanje po operaciji prehodno dajete posebno prehrano za hitrejšo ozdravitev. Prehrana za okrevanje je zasnovana tako, da mačka dobi vse hranilne snovi, ki jih potrebuje za popolno ozdravitev, hkrati pa zmanjša obremenitev prebavnega sistema. Ta hrana je visoko energijska, saj vsebuje povečan delež beljakovin, maščob in kalorij, zato lahko mačka poje manjše porcije, hkrati pa še vedno dobi vso potrebno energijo in hranilne snovi. Beljakovine v prehrani za okrevanje pomagajo pri rasti in obnavljanju celic ter morajo biti lahko prebavljive, da se hitro absorbirajo.

Številne mačke imajo po operaciji pogosto zmanjšan tek, zato mora biti vsaka hrana za okrevanje okusna in mora mačkam tekniti, briketi ali kosi pa morajo biti ustrezne oblike, da jih spodbudijo k jedi.

Kdaj mora mačka po operaciji spet k veterinarju?

Z ustrezno nego in prehrano bi morala mačka kmalu po operaciji popolnoma ozdraveti. Če pa opazite katerega od naslednjih simptomov, takoj obiščite veterinarja:

Krvavitev,

bruhanje, driska ali zaprtost,

trajno zmanjšan tek ali zmanjšan vnos vode,

depresija, šibkost ali brezvoljnost,

tresenje ali sprememba telesne temperature,

nestabilnost nog,

težko ali boleče dihanje.

Če za mačko po kirurškem posegu skrbite še posebej skrbno, bo verjetno okrevala hitro in bo kmalu spet v svojih starih tirnicah. Če niste prepričani, kako najbolje poskrbeti zanjo, se posvetujte z veterinarjem.