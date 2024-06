Čeprav se v različnih življenjskih obdobjih telesna teža mačke spreminja, je pomembno, da znate prepoznati, ali njena teža – prevelika ali premajhna – postaja zdravstvena težava. Težavo je težko opaziti, če se telesna teža povečuje ali zmanjšuje počasi, zato bodite pozorni na naslednje znake.

Katere vrste mačk so nagnjene k pridobivanju telesne teže?

Mačke, ki so najbolj podvržene tveganju povečanja telesne teže, so naslednje:

Kratkodlake mačke evropskega tipa, ki niso čistokrvne pasme,

mačke, stare od pet do deset let, z nižjo stopnjo aktivnosti,

samci,

mačke, ki so bile sterilizirane, saj lahko to povzroči hitro povečanje telesne teže,

mačke, pri katerih prehrana ni bila omejena in so presegle priporočene porcije,

mačke, ki živijo notri ter se posledično ne gibljejo in igrajo dovolj.

Kako lahko preverite telesno težo svoje mačke?

Telesna teža mačke je odvisna od več dejavnikov, vključno z edinstveno velikostjo, pasmo, spolom in starostjo mačke. To pomeni, da idealna teža vaše mačke morda ne bo enaka kot pri drugih mačkah. Namesto tega lahko mačko pregledate doma z upoštevanjem nekaj preprostih korakov.

Če si profil svoje mačke ogledate od zgoraj, bi morali jasno videti njene kosti in vbočen predel ob boku ter ločiti med njenim toraksom in abdomnom (prsnim košem in trebuhom). Če je obris zelo izrazit, je telesna teža vaše mačke morda prenizka; če je obris povečan in neizrazit, pa je mačka morda pretežka.

S tipanjem mačke boste verjetno znali oceniti, ali je njena teža zdrava ali ne. Nežno preverite, ali lahko začutite in preštejete njena rebra, začutite njene hrbtne vretence in mišice ter žep trebušne maščobe. Z naslednjimi ugotovitvami lahko nato preverite, ali bi vas morala telesna teža mačke skrbeti:

Če rebra začutite, vendar niso vidna, ima mačka idealno telesno težo;

če rebra začutite, vendar jih ne morete prešteti, je mačka pretežka;

če reber ne morete začutiti, je vaša mačka debela.

Če vas skrbi za zdravje svoje mačke, jo odpeljite k veterinarju, ki jo lahko pregleda in izvede dodatne preiskave, s katerimi bo določil težo vaše mačke.