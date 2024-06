Kako pomagati mački pridobiti telesno težo

Po operaciji, bolezni ali drugem travmatičnem dogodku boste morda ugotovili, da je teža mačke pod njeno idealno telesno težo. Mačka mora znova pridobiti pravšnjo zdravo težo zaradi dobrega počutja in delovanja življenjsko pomembnih organov, to pa zahteva pravo mešanico prehrane in prehranjevalnega režima.

Idealna telesna teža vaše mačke

Pomembno je, da poznate idealno telesno težo vaše mačke, preden ji začnete dajati hrano za pridobivanje teže, saj jo lahko hitro nahranite preveč in postane pretežka, zaradi česar lahko pride do različnih zdravstvenih zapletov. O idealni telesni teži mačke in določitvi časovnega obdobja, v katerem bi morala pridobiti težo, se posvetujte z veterinarjem.

Skrb za prebavo mačke med pridobivanjem telesne teže

Če je mačka izgubila telesno težo zaradi bolezni, morate paziti, da se med pridobivanjem teže ne preobremeni njen prebavni sistem. Prebava mačke je občutljivejša od človekove prebave, saj mačka ni sposobna predelati raznolike prehrane, zato lahko pride do razdraženega želodca in celo nadaljnje izgube teže.

Prav tako je pomembno pravo ravnovesje med hranilnimi snovmi v prehrani za povečanje telesne teže, da se njen sistem ne bi poslabšal. Visoko energijska hrana lahko na primer mački pomaga pridobiti telesno težo, vendar lahko povzroči tudi drisko. Podobno morajo biti beljakovine, potrebne za rast celic, visoke kakovosti in lahko prebavljive, da zmanjšajo obremenitev sistema.