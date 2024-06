​Katera hrana je strupena za mojo mačko?

Mačka je zaradi svoje fiziologije še posebej občutljiva na določene kemikalije in spojine – v svojem telesu jih ne more vedno ustrezno razstrupiti, zato lahko povzročijo bolezen in celo smrt. Če veste, katera strupena živila in druge snovi morate hraniti zunaj dosega svoje mačke, jo lahko bolje zaščitite pred boleznimi ali bolečinami.

Na tem seznamu ni vključeno vse, zato mačke ne izpostavljajte ničemur, za kar ste v dvomih. Obenem je poleg redne hrane ne hranite z živili, če se o tem niste posvetovali z veterinarjem.

Zdravila in kemikalije, ki so strupene za mačke

Vaša mačka se bo slabo odzvala na določene snovi v gospodinjskih izdelkih, vključno s paracetamolom, aspirinom in ibuprofenom. Fenolna razkužila – na primer tista, ki se običajno uporabljajo za čiščenje stranišč – in topila, kot je specialni bencin, so prav tako škodljiva. Permetrin, prisoten v nekaterih insekticidih, in etilen glikol (sredstvo proti zamrzovanju) sta enako strupena za mačke. Poskrbite, da vse te izdelke hranite stran od svoje mačke in na mestu, ki ga ne more zlahka doseči.

Rastline, ki so strupene za mačke

Vaša mačka velikokrat ne bo zaužila ničesar, zaradi česar bi lahko zbolela. Mačke so zelo občutljive na grenke okuse in večina snovi, ki so zanje strupene, je grenkih. Vendar pa so pri mačkah pogosto opaženi toksični učinki lilije in drugih rastlin.

Za vsak primer bi bilo dobro, da določenih rastlin, ki so za mačke strupene, ne gojite na vrtu in jih nimate v svojem domu. To so med drugim: