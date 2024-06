Vse, kar morate vedeti o pasmi



Nič čudnega, da so angleški braki s svojim nedolžnim izrazom, povešenimi ušesi in izrazitimi očmi ena najbolj priljubljenih pasem psov na svetu. So nežni, umirjeni in imajo čudovit značaj, z nekaj šolanja pa se odlično razumejo tudi z otroki in drugimi živalmi.

Čeprav izvor angleškega braka ni natančno znan, naj bi bila z nami že več sto let. Domnevno izvirajo iz lovskih psov Rimljanov, v Veliki Britaniji pa so postali priljubljeni v 19. stoletju. Leta 1890 je bil ustanovljen Klub angleških brakov, kmalu zatem pa so ustanovili tudi standard.

Po podatkih ameriške kinološke zveze je danes angleški brak med desetimi najbolj priljubljenimi psi na svetu. Redno se pojavljajo tudi na naših zaslonih – glavno vlogo so imeli v seriji glinenih lutk Wallace in Gromit, uspešni nadaljevanki Zlata leta, otroškem filmu Shiloh in drugih. Med njimi pa je tudi Snoopy, najslavnejši angleški brak, ki je nastopal v stripu Arašidki.

Angleški brak je po videzu podoben lisičarju (ki je veliko večji), saj ima kostanjevo rdečo, črno in belo dlako. Znotraj pasme angleški brak obstajata dve različni vrsti. Ameriška kinološka zveza razlikuje med pasmami, ki merijo manj kot 33 cm do rame, in tistimi, ki merijo od 33 do 38 cm, čeprav so v Združenem kraljestvu lahko nekoliko večji.

Aktivni in energični angleški braki potrebujejo vsaj eno uro gibanja vsak dan, najbolje pa več. Vzrejeni so bili za lov v čredah, zato se bolje počutijo v družbi in se ne počutijo dobro, če ostanejo sami.

Še eno opozorilo, preden se odločite za angleškega braka: radi slišijo svoj glas, zato lahko pogosto lajajo in tulijo. Prav tako so običajno nekoliko zahtevnejši za šolanje kot nekatere druge pasme, vendar se to lahko izboljša z nekaj priboljški in potrpežljivostjo.

Na splošno so te zveste živali čudovite spremljevalke. Z nekaj truda boste kmalu nagrajeni z novim najboljšim prijateljem.