Vse, kar morate vedeti o pasmi



Bokserji so znani po svoji neizmerni energiji, imajo prijazen in zabaven temperament ter so navdušeni nad skoraj vsem, kar jih obdaja. V življenju je toliko vznemirljivih stvari – oziroma je to njihov izgovor, ki se ga držijo.

So tudi zelo nežna, ljubezniva pasma psa in tvorijo močne vezi s svojimi lastniki. Z nekoliko vzgoje so bokserji dobri tudi z otroki, običajno pa so zelo previdni in spoštljivi do ljudi okoli sebe. Ker so včasih lahko nekoliko bolj razposajeni, kot so nameravali, je za vsak slučaj najbolje, da zelo majhni otroci niso v njihovi družbi, čeprav so sicer so znani po tem, da so zelo zaupanja vredni psi.

Bokserji so kot pasma zaščitniški in zvesti in bodo neustrašno lajali na vse, kar zaznajo kot grožnjo njihovemu človeškemu tropu. Čeprav je bolj verjetno, da bodo tujca polizali kot pa kar koli drugega. Kljub temu so dobri čuvaji.

Prvotno so potomci lovskih psov v Nemčiji, kjer so pomagali loviti plen, nato pa so bili bokserji pozneje križani z manjšo pasmo v tipu mastifa iz Anglije. Ime izvira iz načina, kako med igranjem držijo sprednje tačke – dobesedno kot borci. To pomeni, da so lahko nekoliko nagnjeni k skakanju, vendar vzgoja lahko pomaga.

Kar se tiče njihovega videza, imajo bokserji kratko, gladko dlako, značilen top gobček in inteligentne temno rjave oči. Ker se njihova barva lahko razlikuje od rjave progaste barve do rdeče-rjave ali čisto bele, ima vsak pes svoj edinstven videz. S svojo mišičasto športno postavo so pri gibanju okretni in močni.

V zvezi s tem je pomembno, da se zavedate, da bokserji potrebujete vsaj dve uri vadbe na dan. Koristili jim bodo tudi tečaji vzgoje v zgodnjem obdobju, s katerimi boste lahko ukrotili bokserjevo poskočno razposajenost. Dokler jim zagotovite to dvoje skupaj z veliko pozornosti, se bodo bokserji odzvali z veliko predanostjo. Z razlogom veljajo za enega najbolj popolnih družinskih hišnih ljubljenčkov.