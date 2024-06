Vse, kar morate vedeti o pasmi



Buldog je plemenit, ubogljiv in bo vaš najboljši prijatelj za vse življenje, ima pa preveč dobrih lastnosti, da bi lahko vse našteli. So fantastični družinski psi z močno zvestobo, ki se zlahka razveselijo najpreprostejše geste – v zameno pa vam radi ugodijo. V nasprotju z mnenjem nekaterih buldogi niso niti malo leni; njihova močnejša postava je posledica desetletij vzreje in dejstva, da so jih prvotno uporabljali kot športne pse. Ali še ne veste, da je samozavest glede svojega telesa zdaj moderna?

Tudi njihova dlaka je večno priljubljena. Je gladka in kratka, lahko je klasične bež in bele barve z belimi ali črnimi lisami, včasih pa se lahko vmes pojavi tudi rjava progasta barva. Povrh vsega pa buldogu dlaka ne odpada veliko.

Smešno je, da so buldogi videti tako čvrsti, v resnici pa so zelo prijetni psi. Zaradi ene stvari pa bodo zagotovo jezni: grajanja. Jezni so lahko celo tako, da vas nekaj časa ignorirajo, če menijo, da graja ni bila upravičena.

Temperament buldogov je pogumen, včasih celo preveč, saj so nagnjeni k prevladi nad drugimi psi. A ne skrbite, to je ostanek njihove tekmovalnosti. Buldogi so zelo družabni z vsemi v bližini in so zadovoljni z nekaj kratkimi sprehodi na dan. Opomba o telovadbi: buldogovo telo ni primerno za daljše izlete ali plavanje. Njihova čokata postava ni prilagojena za plavanje in ni primerna za dolge razdalje.

Največja zdravstvena težava pri buldogih je pravilno dihanje zaradi ravne zgradbe obraza in nosnic. So brahicefalična pasma, saj imajo kratke gobce in nosove ter premajhne dihalne poti, zato se je treba izogibati previsokim ali nizkim temperaturam. Pojavijo se lahko težave s srcem, na primer aritmija ali nepravilno bitje srca. Redno obiskujte veterinarja, da bo vaš buldog ostal zdrav, in ne pozabite, da morate buldoga kupiti pri odgovornem vzreditelju.