Vse, kar morate vedeti o pasmi



Cavalier King Charles španjeli, ki so vedno pripravljeni mahati s svojim dolgim, zavitim repom, so znani po svojem prijaznem in nežnem temperamentu. Kot ena manjših pasem španjelov se dobro prilagajajo večini domačih okolji in bodo hitro postali nepogrešljiv član družine. Cavalier King Charles španjeli se po ustrezni vzgoji običajno odlično razumejo tudi z otroki in drugimi živalmi.

Da bi razumeli izvor Cavalier King Charles španjela, se moramo vrniti na začetek 16. stoletja, ko so se v Evropi prvič pojavili toy španjeli, ki so jih morda pripeljali iz vzhodne Azije. Pozneje, v 17. stoletju, so ti majhni psi postali priljubljeni pri kralju Charlesu I. in njegovem sinu Charlesu II., iz česar izvira tudi njihovo ime (njihov skrbnik pri preimenovanju pasme ni široko razmišljal). Cavalier King Charles španjel pa se je kot samostojna pasma pojavil šele v dvajsetih letih prejšnjega stoletja.

Cavalier King Charles španjel, zdaj ena najbolj priljubljenih vrst španjelov, je postal še bolj priljubljen z uspešno serijo Seks v mestu na HBO. Oboževalci serije se zagotovo spomnijo, da je bil Charlottin pes Cavalier King Charles španjel, ki je imel izvirno ime Princess Dandyridge Brandywine – res prefinjeno ime za psa.

Cavalier King Charles španjel, ki ga že dolgo občudujejo zaradi mehke svilnate dlake, je na voljo v štirih različnih barvnih vzorcih – v različici kostanjeve, bele, črne, rjave in rdeče barve – ali z uradnimi imeni Blenheim, Tricolour, Ruby in Black & Tan. Vsem Cavalier King Charles španjelom pa so skupni pernat kožuh, dolga povešena ušesa in velike, izrazite rjave oči.

Ti majhni psi so prav tako precej prilagodljivi in z veseljem ležijo na kavču s svojimi lastniki ali pa se odpravijo na sprehod. Z dolgo življenjsko dobo in najvišjo starostjo 20 let je Cavalier King Charles španjel odlična izbira za vsestranskega spremljevalca.