Mnogi se sprašujejo, od kod izvira majhna čivava. Pes izvira z območja Mehike iz 12. stoletja, ko so Azteki osvojili tolteško civilizacijo, in psa Tečiči, kompaktnejšega prednika pasme čivava. Tečiči je bil lažji in okretnejši od sedanje čivave, če je to sploh mogoče za tako drobno pasmo psa.

Skozi stoletja se je čivava obdržala in sčasoma postala zelo priljubljena v ZDA sredi 19. stoletja, ko so jo Američani odkrili na njenem izvornem območju, v Chihuahui, mehiški zvezni državi, ki meji na Teksas. Tečiči je bil nato preimenovan in pasma čivava se je razcvetela severno od meje.

Kratkodlake čivave lahko imajo velik občutek pripadnosti svojemu tropu in se rade zadržujejo znotraj svoje vrste. Niso vzrejene za določeno delo, zato se čivave najbolje obnesejo kot družinski psi in so izvrstni spremljevalci na potovanjih. Za to so ravno prave velikosti: pasma čivava velja za najmanjšo pasmo psov na svetu, saj doseže največjo težo nekaj več kot 2,72 kg.