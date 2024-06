Vse, kar morate vedeti o pasmi



Standardni dolgodlaki jazbečar je pasma, ki jo je lepo imeti v bližini. Zaradi mirnosti in ogromno energije so vedno pripravljeni na igro. In to večkrat na dan. Ljubeznivi jazbečar bo vedno v vaši bližini. Poznani so po svoji srčnosti. Življenjska doba standardnega dolgodlakega jazbečarja pa je nekje od 12 do 16 let, kar pomeni veliko skupnega časa.

Čeprav je ta pasma zelo energična, ni primerna za maratonske teke. Majhni vsakodnevni sprehodi po naselju so dovolj, da njihove majhne noge in dolgo telo ostanejo v dobri kondiciji.

Poznamo tri tipe dlake jazbečarjev: ostrodlaki, gladkodlaki in dolgodlaki. Poznamo tudi tri velikosti jazbečarjev: pritlikava, standardna in kunčja (Kaninchen). Slednji ima širši prsni koš, ki meri 29 cm, in tehta največ 7,7 kg. Kaninchen v prevodu iz nemščine pomeni »zajec«, velikost pa je bila razvita posebej za kopanje in lov na zajce ali druge majhne živali. Ljubitelji pasme psom med 11 in 16 kg pravijo »tweenies«, vendar te kategorije ne priznava noben uradni kinološki klub.

Jazbečar je po navadi samostojen, vendar nikakor ni zadržan. V nasprotju s tem pa se zelo navežejo na eno osebo. Pomembno je, da svojega standardnega dolgodlakega jazbečarja pravilno šolate, da bo čim bolj družaben in da preprečite kakršno koli ščipanje neznancev. Standardni dolgodlaki jazbečarji imajo zaradi svoje dediščine terenskih športnih psov vztrajen značaj; po potrebi ga lahko navadite na boks.

To je pasma, ki ima rada delo in nima nič proti, če vam pri delu pomaga. So značilno pogumni, ironično za tako majhno pasmo pa je, da imajo močan lajež – zvenijo kot veliki psi.

Standardne dolgodlake jazbečarje je treba imeti na toplem, saj njihova majhna telesa ne prenesejo mraza. Dobra ideja je tudi zimska oprema, primerna za pse. Jazbečarjem ta odlično pristaja.