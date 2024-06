Kljub njihovi današnji slavi ostaja izvor dalmatincev zavit v tančico skrivnosti. Čeprav mnogi trdijo, da izvirajo iz Dalmacije na Balkanu, za to ni veliko dokazov. Kljub temu je splošno sprejeto, da izvirajo iz Hrvaške in so jih pozneje pripeljali v Veliko Britanijo.

O zgodovini dalmatincev zagotovo vemo to, da je v poznem 18. stoletju obstajala vrsta belih psov z lisami, znana kot talbot. Ti psi so spremljali kočije s konjsko vprego in varovali živali, potnike in blago. Ponoči so bili tudi čuvaji v hlevih. Leta 1791 je angleški avtor Thomas Bewick to vrsto psa poimenoval »dalmatinec«.

Imeli pa so še številne vzdevke, na primer English Coach Dog, the Spotted Dick in the Plum Pudding Dog. Zadnja dva vzdevka je imel zato, ker naj bi znamenite dalmatinske pege spominjale na koščke sadja v priljubljenih britanskih sladicah.

V 19. stoletju je pasma v plemstvu veljala za statusni simbol, hkrati pa je bila priljubljena izbira romskih popotnikov. V tem času se je začela tudi dolgoletna povezava dalmatinca z gasilci. Leta 1888 jih je priznala ameriška kinološka zveza.