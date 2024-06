Zgodovina francoskega buldoga je dolga in fascinantna. Pasma naj bi izhajala iz psov, ki jih je uporabljalo starogrško pleme Molossi, ki se je sčasoma preselilo v Anglijo. Iz mološkega psa naj bi se nato razvila angleški mastif in njegova podpasma bullenbeisser oziroma nemški buldog. Potem ko so to pasmo sprva uporabljali v bojih z biki, so po upravičeni prepovedi tega športa leta 1835 francoski buldogi postali psi spremljevalci.

Terierje, ki so bili razširjeni v Angliji, so nato križali s prednikom francoskega buldoga in dobili mini različico ali toy buldoga, ki je imel še naprej vlogo vohljača in čuvaja. Zgodnja pasma francoskega buldoga je postala zelo priljubljena v Nottinghamu v osrednji Angliji, zlasti v čipkarski industriji, kjer so jih cenili zaradi njihove sposobnosti preganjanja glodavcev.

Do 60. let 19. stoletja je ta novi tip pasme francoski buldog debitiral na pasjih razstavah v državi in postal zelo priljubljen. Ko se je čipkarska industrija zaradi upada priljubljenosti v Angliji preselila v Francijo, so se izdelovalci čipk preselili v Normandijo in s seboj pripeljali svoje pse.

Francoski buldog se je v državi zelo uveljavil in postopoma postal pasma, ki jo poznamo danes. Pes je bil zelo moden in priljubljen v družbi, zlasti v kraljevi družini in plemstvu. V Parizu so jih neverjetno slavili in v tamkajšnjih kavarnah so jih pogosto videvali. Znana francoska umetnika Toulouse-Lautrec in Degas sta na svojih slikah pogosto upodabljala francoskega buldoga.

Pasma je v 20. stoletju pridobila enako popularnost v Ameriki. Ameriški kinološki klub jih je priznal leta 1898, kinološki klub v Angliji pa leta 1905.