Vse, kar morate vedeti o pasmi



Nemški ovčar je inteligentna, živahna in vztrajna pasma, ki izpolnjuje veliko tega, kar si pri psu želite. Ta pes je predan svojemu lastniku in družini ter vam bo sledil iz sobe v sobo, v avto, pravzaprav kamor koli greste.

Energijska raven nemškega ovčarja? Visoka. Toda to lahko pomeni tudi zabavo, saj pasma na vsako aktivnost gleda kot na dobrodošlo aktivnost. Za nemškega ovčarja so primerni sprehodi, tek, pa tudi tekmovanja v sledenju in agilitiju, kjer blestijo.

Če obstaja značilnost, ki definira nemškega ovčarja, je to njihova pamet. Znani so po neverjetno visoki inteligenci in sposobnosti, da se znajdejo, kar je poleg njihove zveste narave eden od razlogov, da jih pogosto uporabljajo oborožene sile.

Zaradi svoje zelo visoke inteligence se nemški ovčar pogosto uporablja tudi kot pes spremljevalec za invalide ali slabovidne osebe. Za to vlogo so idealni zaradi svoje neomajne zvestobe, pameti in izostrenega voha.

Dobro jih trenirajte in ta pasma vam bo vaše želje vrnila v polni meri. Ne glede na to, kako izjemno samozavestni so, je pasma znana tudi kot odličen družabnik. Neverjetno so navezani na svojega lastnika, zato treniranje nemškega ovčarja ne bo težko, le dosledno mora biti.

Druga značilnost pasme: dlaka! Je dvojna in sestavljena iz gostega, plišastega krzna, prepredenega z značilnimi, bogatimi barvami, ki dajejo nemškemu ovčarju kraljevski videz.