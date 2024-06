Vse, kar morate vedeti o pasmi



Težko je verjeti, da je bil zlati prinašalec s svojim živahnim in poskočnim vedenjem prvotno vzrejen kot izpopolnjen lovski pes. Danes so bolj znani po svojem zvestem in vdanem značaju, ljubkem poskočnem koraku in veličastni zlati dlaki. Zlati prinašalec ima tudi kot odrasel pes igrivo in mladostniško plat osebnosti.

Kljub temu je ohranil nekatere lastnosti iz svojih nekdanjih lovskih časov. Zlati prinašalci so znani po svojih odličnih športnih in delovnih sposobnostih ter imajo odlične sposobnosti sledenja. Zato jih ekipe za iskanje in reševanje pogosto uporabljajo pri iskanju pogrešanih oseb. Hkrati so zaradi svojega nežnega značaja idealni kot psi vodniki za slepe ali slabovidne osebe. So tudi dobri terapevtski psi.

Vsekakor pa niso pes čuvaj. Pravzaprav je bolj verjetno, da bodo vsiljivcu mahali z repom kot kaj drugega.

Zlati prinašalci pa so morda najbolj znani kot cenjeni družinski hišni ljubljenčki. Ko so enkrat naučeni, se odlično razumejo z otroki in drugimi živalmi ter spletejo globoke vezi s svojo človeško družino – in občutek je obojestranski. Zlati prinašalci so poleg nemških ovčarjev in labradorcev pogosto omenjeni kot ena od treh najbolj priljubljenih pasem na svetu.

Zlati prinašalci imajo gosto in vodoodporno dlako z gosto podlanko. Ta je lahko različnih barv, od bledo zlate do globljega jantarnega odtenka in vsega vmes. Edina stalnica je, da je zelo debela in odporna na vremenske vplive. Vendar pa to pomeni, da zahteva kar precej nege. Zlati prinašalci so znani tudi kot pasma, ki izgublja precej dlake.

Zlati prinašalci zaradi svojega lovskega porekla potrebujejo tudi dokaj veliko vsakdanjega gibanja – lahko je to sprehod, tek ali lovljenje žoge. Prinašalec po imenu in prinašalec po naravi, ki najbolj uživa v igri prinašanja, kjer vam lahko prinese predmet. Če lahko torej svojemu zlatemu prinašalcu privoščite to, bo postal vaš največji oboževalec.