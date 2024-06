Zgodovina Jack russell terierja se je začela v Angliji nekje sredi in konec 19. stoletja, kjer ga je vzredil duhovnik John Russel (zabavno, vendar ni bil John Russell Terier), da bi spremljal dobrega duhovnika na njegovem priljubljenem lovu na lisice. Večinoma bele barve, da jih ne bi zamenjali z zasledovanimi živalmi, so bili nizko pri tleh, da so bili blizu svojemu plenu, dovolj hitri, da so sledili lovu, in dovolj spretni, da so sledili lisicam v ozke brloge, da bi jih pregnali iz brloga. In bili so dovolj glasni, da so lahko sprožili dovolj glasen alarm, ko so nekaj našli, pri tem pa nikoli niso poškodovali svojega plena.

Vsekakor so bili ti trpežni terierji vzrejeni za delo in čeprav je malo verjetno, da bi današnji jack russell terierji imeli korenine v župnikovem poreklu, je ta pasma še vedno nagnjena k delu, kar nikogar ne preseneča glede na velike zaloge energije te pasme in njen lovski nagon. Danes so priljubljene družabne živali, a živahni jack russell terierji še vedno potrebujejo prostor za raziskovanje in zaposlitev svojega pametnega uma.

Ni razloga, da bi vas dolgočasili z razglabljanjem in razpravami o uradnem priznanju pasme. Dovolj bo, če veste, da jih je kinološka zveza AKC končno priznala leta 2001 in spremenila njihovo ime v Parson Russell terier. Združenje vzrediteljev jack russell terierjev je sledilo in se preimenovalo v Združenje Parson russell terierjev Amerike. Zanimivo je, da sta avstralska kinološka zveza (ANKC) in novozelandska kinološka zveza (NZCK) med kinološkimi zvezami, ki tako Jack Russell terierja kot tudi Parson Russell terierja priznavata kot različni pasmi.