Vse, kar morate vedeti o pasmi



Maltežan je od glave do pet prekrit s svilnatimi belimi kodri in ima pokončno ter skoraj kraljevsko držo. To je zelo primerno, saj ti majhni psi veljajo za ene od aristokratov pasjega sveta. Zdi se, da so jih v starodavnih kulturah Egipta, Grčije in Rima zelo spoštovali.

V rimskih časih je bil maltežan tudi nekakšen statusni ali modni simbol, saj so ga dame višjega razreda nosile skoraj kot dodatek. Pozneje se je njihova priljubljenost ponovno povečala v 19. stoletju, ko so postali priljubljeni pri članih kraljeve družine – med drugim pri več angleških kraljicah. To je pomenilo, da so bili prisotni tudi na zgodnjih razstavah psov.

Danes je Maltežan je priljubljena izbira največjih zvezdnikov. Maltežana so mele Marilyn Monroe, Jane Fonda in Elizabeth Taylor, pa tudi današnje zvezdnice, kot sta Ellen DeGeneres in Jessica Simpson.

Kljub svoji majhnosti so te pogumne živali precej samozavestne in se jih ne da zlahka prestrašiti. Maltežan je lahko včasih celo malce trmast, zato mu bo koristilo zgodnje šolanje. Maltežan je zelo pameten in se hitro uči. So tudi dobri čuvaji – vsaj v smislu lajanja, če že ne fizičnega obnašanja. Sicer so manjši, vendar to nadoknadijo s svojim odnosom.

Maltežan je zdrava pasma z dokaj močno konstitucijo in dolgo življenjsko dobo. Mnogi maltežani živijo dolgo v najstniška leta, občasno pa celo dlje.

Zaradi svoje majhnosti maltežan ni priporočljiv za gospodinjstva z malčki ali majhnimi otroki, še posebej zato, ker lahko občasno precej laja. Prav tako ne marajo biti dolgo časa sami, zato so najprimernejši za ljudi, ki so čez dan doma, ali pa jih vzemite s seboj v službo.

Sicer pa so v vseh pogledih odlična izbira hišnega psa. Maltežan se pogosto pojavlja na seznamu najbolj priljubljenih pasem psov na svetu.