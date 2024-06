Vse, kar morate vedeti o pasmi



Ekstravagantne obrvi in košata brada dajejo pritlikavemu šnavcerju videz uglednega starega gospoda tudi v mladosti – manjkajo le svileni telovnik in žepna ura. Najmanjši član družine šnavcerjev si svoje značilne lastnosti in gosto dlako deli s standardnimi in velikimi šnavcerji. Toda pritlikavi šnavcerji so zaradi svoje obvladljive velikosti in budnega značaja, prilagodljivosti ter zmožnosti, da se razumejo z drugimi živalmi in otroki, ko so seveda izšolani, postali še bolj priljubljena izbira družin.

Ta čokat mali pes izvira iz Nemčije poznega 19. stoletja, ko so standardne šnavcerji križali z drugimi, manjšimi pasmami. Pritlikavi šnavcerji so inteligentni, živahni in družabni – in so odlični psi čuvaji. Ja, prav ste prebrali. Njihova nagnjenost k lajanju, ki jo je mogoče popraviti z zgodnjim treningom, ima lahko svoje prednosti.

Pritlikave šnavcerje je treba redno voditi na sprehod. Po naravi so igrivi in vztrajni, a v dobrem smislu, uživajo v igrah in učenju trikov.

Bujna dlaka psov je lahko črna, bela, črna in srebrna ali v barvi soli in popra. Za ohranjanje dobre kondicije pritlikavi šnavcerji potrebujejo redne obiske pri profesionalnem frizerju in osnovno krtačenje doma – kar je popoln izgovor za crkljanje.