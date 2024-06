Vse, kar morate vedeti o pasmi



Pomeranci so morda precej manjši od svojih prednikov, ki so vlekli sani, vendar še vedno ohranjajo enako miselnost. So pogumni, drzni in neustrašni, hkrati pa imajo nenasitno radovednost do vsega, kar jih obdaja. Zato so odlični čuvaji.

Po drugi strani pa so pomeranci lahko nagnjeni tudi k lajanju. Če imate radi mir in tišino ali občutljive sosede, morda za vas ti psi niso primerni.

Je pa v osebnosti pomerancev toliko stvari, ki jih lahko vzljubimo. So inteligentni in pozorni ter vedno pripravljeni na interakcijo s svojimi lastniki, zato so v bližini zelo zabavni. Poleg tega z največjo višino le 30 centimetrov pomeranec ne potrebuje veliko gibanja in se bo dobro prilagodil večini domačih prostorov.

Najmanjši član družine nemških špicov, v kateri so še samojed, aljaški malamut in norveški sivi losovec, pomeranec, je v nekaterih državah znan kot »toy spitz«. Pasma, ki jo poznamo danes, se je razvila Nemčiji, verjetno v začetku 18. stoletja, nato pa so jo postopoma vzgojili v manjšo pasmo.

Kmalu je pomeranec postal zelo zelo zaželen pri številnih uglednih oboževalcih. Morda najbolj znana je bila kraljica Viktorija, ki je bila velika ljubiteljica te pasme in je pripomogla k njeni priljubljenosti (več o tem delu zgodbe pomeranca v poglavju o zgodovini pasme).

Pomeranec ima s svojim predrznim šarmom zagotovo čudovit temperament in je pravo veselje, imeti ga za hišnega ljubljenčka. Če se sprašujete, koliko časa živijo pomeranci – imajo nenavadno dolgo življenjsko dobo, pogosto so pri močeh še v najstniških letih.

Nič čudnega torej, da je pomeranec ena izmed najbolj priljubljenih »toy« pasem. Prav tako so stalnica na seznamih 20 najbolj priljubljenih psov na svetu.