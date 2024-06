Vse, kar morate vedeti o pasmi



Kodri so bistroumni, športni psi z naravno plemenito eleganco in živahnostjo, na voljo pa so v treh velikostih: toy, pritlikavi in navadni.

Kodri, ki so jih prvotno uporabljali evropski lovci za prinašanje divjadi iz potokov in jezer, so zelo pozorni, željni ugajati in osredotočeni na naloge. Angleško ime izhaja iz nemške besede za čofotanje v vodi in francoskega imena za to pasmo, caniche, ki izhaja iz besede »cane« (sl. račka), zato ni presenetljivo, da so ti psi odlični skakalci in plavalci.

Napačne predstave o njihovem značaju običajno temeljijo na posebnem načinu striženja ali nege, ki je imela nekoč praktičen namen, saj je daljša dlaka grela pomembne dele telesa, druge predele pa so ostrigli na kratko, ker je to omogočalo lažje gibanje v vodi. Seveda se za tem vpadljivim videzom skriva tudi estetski namen, saj so kodri že stoletja priljubljeni spremljevalci modnih navdušencev in so redni tekmovalci, pa tudi zmagovalci, pasjih razstav.

Kodri so zelo občutljivi in se zelo dobro prilagodijo ljudem. Zaradi tega in zaradi velike zaloge energije obožujejo pozornost in ukaze. Ob dobri vzgoji in rednem gibanju so kodri odlični spremljevalci, ki se do otrok in drugih živali lepo vedejo.