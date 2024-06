Vse, kar morate vedeti o pasmi



V filmih in medijih je pogosto prikazan kot agresiven ali nevaren pes, vendar osebnost rottweilerja v resnici ne bi mogla biti bolj drugačna. Čeprav je res, da so močni, vzdržljivi in jih je mogoče usposobiti za spopadanje z nepridipravi, so na splošno zelo nežni. S pravim vodstvom izkušenega lastnika so poslušni, spoštljivi in zelo nežni psi, ki kmalu postanejo predani spremljevalci.

Ker so po naravi zaščitniški do svojega klana, rottweilerji tvorijo zelo močne vezi s svojimi človeškimi družinami. A kot bodo potrdili obstoječi lastniki, so tudi zelo razigrani. Uživajo v stiskanju s svojimi najljubšimi ljudmi in bodo celo poskušali sedeti v vašem naročju, če jim to dovolite.

Kot ena najstarejših pasem na svetu, zgodovina rottweilerjev sega v rimske čase, ko so jih uporabljali za pašo živine. Rottweilerji so danes poleg tega, da so zelo priljubljeni družinski ljubljenčki, zaradi svoje mogočne in velike telesne mase in prirojene inteligence pogosto uporabljeni kot psi čuvaji. Vselej so pozorni na dogajanje okoli sebe in se dobro odzivajo na delovne situacije.

Poleg tega, da so priljubljeni pri policiji, jih pogosto lahko vidimo ob boku varnostnikov, uporabljajo pa se tudi kot psi za iskanje in reševanje. Nedvomno je to pripomoglo k njihovemu ugledu.

S svojo izjemno velikostjo so rottweilerji vsekakor impozantni. Poleg tega, da so velike, mišičaste in energične, so tudi zelo lepe živali. Imajo gladko temno dlako z rdečkastimi lisami, izrazite, temno rjave oči in močan, mahajoč rep.

Pri rottweilerjih je treba upoštevati še to, da potrebujejo veliko gibanja. V idealnem primeru bi morali biti vsak dan vsaj dve uri telesno dejavni. Da, najmanj dve uri. Če jim je to omogočeno, skupaj s pravim usposabljanjem in socializacijo, bodo zagotovo postali nepogrešljiv član vaše družine.