Kot pasma, ki je stara več kot 1000 let, ima Shih Tzu dolgo in slavno zgodovino – in impresivno dediščino. Dolga stoletja so bili v lasti izključno kitajskih cesarjev, nihče zunaj palače jih ni smel imeti.

Če se vrnemo še dlje nazaj, domneva se, da ima Shih Tzu svoj izvor v sosednjem Tibetu. Zgodba pravi, da so te elegantne pasme malih psov razvili tibetanski menihi, ki so jih verjetno ponudili v dar kitajskim cesarjem. V vsakem primeru se zdi, da je Shih Tzu križanec med dvema kitajsko-tibetanskima pasmama, lhaso apso in pekinžanom, ter drugo tibetansko sorto.

Ker so ga cenili vsi cesarji, je Shih Tzu na stotine let bival v palači, vendar so bili malo poznani zunaj cesarskega dvora. Pravzaprav je pasma do zgodnjih let 20. stoletja skoraj izginila. Vendar je Shih Tzu končno pritegnil pozornost zunanjega sveta v tridesetih letih prejšnjega stoletja in se od takrat ni več ozrl nazaj.

Sprva so bili pasemski klubi ustanovljeni v Pekingu, kasneje pa v Angliji, kjer so pasmo še dodatno izpopolnjevali. Do štiridesetih in petdesetih let prejšnjega stoletja se je njihova priljubljenost razširila v ZDA in leta 1969 jih je priznala ameriška kinološka zveza. Danes so med najbolj priljubljenimi majhnimi pasmami psov na svetu.