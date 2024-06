Vse, kar morate vedeti o pasmi



Zahodnovišavski beli terier je ena izmed najbolj priljubljenih pasem terierjev in imajo pestro osebnost. So družabni, prijazni in pametni, vsekakor pa tudi svojeglavi. Zaradi tega je lahko vzgoja višavca nekoliko zahtevnejša, a s potrpežljivostjo in nekaj zdravimi priboljški vam bo uspelo.

Na splošno pa se ti majhni psi dobro prilagodijo večini domov. Višavci, ki zrastejo do največ 28 cm, se dobro znajdejo v stanovanju, če imajo vsak dan dovolj gibanja. Upoštevajte le, da se lahko v primeru ogroženosti včasih odzovejo z napadom, zato je najbolje, da so v bližini majhnih otrok pod nadzorom.

Zahodnovišavski beli terierji izvirajo iz Škotskega višavja, kjer so jih vzrejali za lov na podgane in lisice, in psi še danes ohranjajo nekaj tega instinkta. Zato radi preganjajo druge živali ali ljudi in vedno uživajo v igri na vrtu. Višavci tudi radi raziskujejo, kopljejo in vohljajo – ne glede na to, kaj si vi mislite o tem.

Zahodnovišavski beli terierji so za svojo majhnost presenetljivo močni in zelo čvrsti. So dokaj zdrava in močna pasma psov in imajo tudi dobro življenjsko dobo. Višavci lahko živijo tudi dlje kot 10 let.

Njihova značilna bela dvojna dlaka je pravzaprav precej groba, saj jih ščiti pred vremenskimi vplivi, gibajo pa se lahko hitreje, kot bi si mislili. Njihove temno rjave oči so običajno svetle in pozorne, njihova ušesa pa so nenehno pozorna na najmanjši zvok.

Zahodnovišavski beli terier je precej zaščitniški do svojega ozemlja in hitro laja na vse tujce, ki pridejo blizu. To pomeni, da je dober pes čuvaj, čeprav je manj primeren za okolja, kjer je veliko hrupa. Sicer pa bodo ti živahni terierji odlično dopolnili vsako gospodinjstvo.