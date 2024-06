S čim hraniti psa po operaciji

Operacija je lahko za vašega psa stresna izkušnja. Tako kot ljudje, tudi psi po operaciji potrebujejo počitek in okrevanje. V tem času jih je treba hraniti tako, da ne poslabšamo njihovega prebavnega sistema. Način hranjenja in sama prehrana lahko podpreta okrevanje psa in mu pomagata razviti bolj zdrav prebavni sistem po operaciji.

Načini hranjenja psa po operaciji

Glede na vrsto operacije, ki jo je prestal pes, vam bo veterinar svetoval, kako ga je najbolje hraniti. Pri nekaterih prebavnih težavah je lahko med operacijo vstavljena cevka za hranjenje, ki vodi neposredno v želodec ali požiralnik psa, ter zaobide vse organe, ki morda ne delujejo najbolje.

Če je bila psu vstavljena cevka za hranjenje, boste morda morali spremeniti doslednost hranjenja, da boste lahko hrano nadzorovali prek cevke in morda tudi brizge. Tekoča, mokra in močno navlažena suha hrana je primerna za cevko za hranjenje, vendar mora imeti ustrezno strukturo in velikost, da ne blokira cevke.

V času, ko pes okreva, lahko uvedete tudi druge ukrepe, ki mu bodo v pomoč pri lažjem in udobnejšem hranjenju. Če postavite hrano in vodo na višje mesto, namesto v sklede na tleh, lahko psu pomagate pri prebavi, saj se hrana pomakne v želodec s pomočjo težnosti. Majhne pse lahko hranite, ko jih držite tako, da imajo glavo nad vašo ramo.