​Kako preprečiti razdražen želodec pri vašem psu

Preprečevanje želodčnih težav pri odraslih psih

Odrasli psi imajo odpornejši prebavni sistem kot pasji mladiči, vendar jih lahko še vedno pesti razdražen želodec. K želodčnim težavam so nagnjeni še posebej psi večjih pasem, kot so nemški ovčarji, nemške doge in angleški setri.

Pojav razdraženega želodca pri odraslem psu lahko najučinkoviteje preprečite z uravnoteženo prehrano, ki vsebuje kakovostne in lahko prebavljive beljakovine ter sestavine, kot so fermentacijske vlaknine, ki spodbujajo razvoj koristnih bakterij. Človeška hrana ni primerna za pse. Težko jo prebavijo, za pse ni popolna in uravnotežena ter lahko povzroči želodčne težave, zlasti če je zelo mastna.

Preprečevanje razdraženega želodca pri zrelih psih

S staranjem psa se njegova sposobnost za pravilno prebavo hrane lahko zmanjša, ker postanejo njegovi zobje bolj občutljivi, zato morda ne more več tako učinkovito žvečiti. Če pes hrane ne prežveči dovolj ali če prehitro pogoltne prevelike količine, lahko pride do bruhanja ali nelagodja. Na učinkovito delovanje prebavnega sistema lahko negativno vplivajo tudi morebitne kronične bolezni psa.

Za preprečevanje pojava razdraženega želodca pri starejšem psu mu dajajte hrano, ki je primerna za njegovo pasmo in starost, z briketi prave velikosti ali kosi, ki jih lahko enostavno zagrabi. To ga bo spodbudilo, da bo hrano žvečil. Vsak dan ga lahko nahranite z več manjšimi obroki, da zmanjšate obremenitev njegovega prebavnega sistema.

Če svojemu hišnemu ljubljenčku zagotavljate dobro prehrano, ki je primerna za njegovo starost, velikost, pasmo in življenjski slog, mu lahko tako na najbolj enostaven način pomagate preprečevati prebavne težave. Če pa pri psu opazite večje spremembe v prehranjevalnih navadah, se posvetujte z veterinarjem, saj so lahko znak obsežnejših zdravstvenih težav.