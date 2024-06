Vse, kar morate vedeti o pasmi



Naj vas ta nežna drža, griva svilnatih las in srčkan čopek ne zavedejo. Morda je videti, kot da je vedno v salonu, vendar pa je yorkshirski terier vzdržljiv, odporen in pameten mali pes. So pogumni, neustrašni in vztrajni terierji, kar je ostalo iz njihovih nekdanjih lovskih dni.

Vzgojili so ga na severu Anglije med industrijsko revolucijo (da, kljub tej vzvišeni drži so njegove korenine res iz delavskega razreda), prvotna naloga yorkshirskega terierja pa je bila preganjanje zajedavcev iz rudnikov in tekstilnih tovarn. Šele v pozni viktorijanski dobi so postali priljubljeni kot pes za v naročje in začeli dobesedno živeti v razkošju med angleškimi višjimi sloji.

Vsekakor je yorkshirski terier s svojo kraljevsko držo videti, kot da bi mu bile usojene velike stvari. Toda v resnici so prijazna, igriva pasma z radovedno naravo, zaradi česar so zelo zabavni.

Med drugim so yorkshirski terierji veseli pozornosti in radi ostanejo blizu svojih lastnikov. Po potrebi so lahko do njih zelo zaščitniški, v nekaterih primerih pa so lahko tudi malce preveč glasni. Zaradi tega in svoje majhnosti so primernejši za družine s starejšimi otroki.

Slovi seveda po svojem svilnatem kožuščku, ki se pogosto dopolnjuje z dodatkom za lase, ki jim kodre drži stran od oči, ali pa imajo različne modne pričeske. Zanimivo je, da je dlaka yorkshirskega terierja dolga in tanka, izjemno fina in bolj podobna človeškim lasem ali konjski grivi. Za ohranitev najboljšega sijaja potrebuje malo nege, vendar pa je pozitivna stran Yorkija kot pasme, da v resnici ne izgublja dlake, tako da sesanje kavča ni potrebno.

Yorkshirski terier je ena najmanjših pasem psov, ima kompaktno velikost, zato so primerni za večino domov. So odlični spremljevalci za tiste, ki živijo sami, yorkshirski terier pa je tudi ena izmed pasem, ki dolgo živijo in zlahka dosežejo pozna najstniška leta. Nič čudnega torej, da je yorkshirski terier ena izmed najbolj priljubljenih »toy« pasem na svetu.