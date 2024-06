Težave z mehurjem pri psih

Prvi korak pri prepoznavanju slabega počutja psa ali težav s sečili je poznavanje simptomov. Vsak pes je drugačen, vendar če pri psu opazite enega teh splošnih simptomov, nujno obiščite veterinarja.

Simptomi in vzroki za urolitiazo pri psih

Skoraj 20 % vseh urinarnih težav, s katerimi se srečajo veterinarji, je diagnosticiranih kot urolitiaza, znana tudi kot nastajanje kamnov v mehurju ali sečilih. Ti kamni so posledica kopičenja različnih mineralov, ki so prisotni v urinu vašega psa; če je koncentracija mineralov prevelika, jih telo ne uspe izločiti in začnejo kristalizirati.

Če ima pes težave zaradi kamnov, bo morda s težavo uriniral, ali pa bo ob uriniranju občutil bolečino, ker lahko kamni blokirajo prehod urina. Nekateri psi so bolj nagnjeni k urolitiazi, denimo psi manjših pasem. Ti imajo manjše količine urina in manj pogosto urinirajo, kar pomeni, da je koncentracija snovi v urinu višja. Urolitiaza je pogostejša tudi pri odraslih živalih in samcih.

Zdravljenje psov z urolitiazo

Glede na resnosti zapleta se lahko vaš veterinar odloči za kirurško odstranjevanje kamnov, da se prepreči nadaljnje nelagodje vašega psa. Vendar pa se raztapljanje kamnov in preprečevanje nastanka drugih običajno izvaja s spremembami prehrane in življenjskega sloga.

Prehrana z visoko vsebnostjo vlage – na primer mokra hrana – pomaga razredčiti urin vašega psa in preprečiti kopičenje mineralov; psa pa tudi spodbujajte, da pije veliko vode in mu omogočite pogosto uriniranje. Tudi specializirana prehrana lahko pomaga pri spreminjanju vrednosti pH urina vašega psa in preprečuje nastanek nekaterih vrst kamnov.