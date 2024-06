​Kako se zdravijo urinarne težave pri psih?

Težave s sečili, od bakterijskih okužb do kamnov v sečilih, so pri psih žal pogost pojav. Če je bila pri psu diagnosticirana urinarna težava, morate skupaj z veterinarjem poskrbeti za zdravljenje simptomov in vzrokov, da bo pes čim bolj zdrav in zadovoljen.

Zakaj se pri psih pojavljajo težave s sečili?

Kot pri ljudeh je urinarni trakt tudi pri psih odgovoren za nastajanje, nabiranje in izločanje urina, ki vsebuje odpadne snovi, izločene iz bistvenih telesnih funkcij. Za psa so lahko zelo boleče ali neprijetne že blage težave s sečili, kar se odraža v njihovem vedenju. Hude urinarne težave, kot je obstrukcija, lahko povzročijo še več zdravstvenih težav in so lahko celo smrtno nevarne.

Zato je ključnega pomena, da obiščete veterinarja že ob prvih znakih urinarnih težav, ki jih opazite pri psu.

Simptomi urinarnih težav pri psih

Obstaja nekaj pogostih simptomov, po katerih lahko ugotovite, ali ima pes težave s sečili: