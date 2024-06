Razumevanje zdravja urinarnega trakta psa in njegove prehrane

Urinarne težave se lahko pri psih pojavijo v katerem koli obdobju, povzroči pa jih kombinacija pasemskih ali genskih predispozicij, življenjskega sloga in dejavnikov, kot je bakterijska okužba. Pri ohranjanju zdravja urinarnega trakta ima pomembno vlogo njihova prehrana, ki lahko pomaga preprečevati morebitne težave.

Zakaj je zdravje urinarnega trakta mojega psa pomembno?

Zdrav urinarni trakt je ključnega pomena za notranje funkcije psa. Urinarni trakt psa vključuje ledvice in mehur ter omogoča predelavo in odstranjevanje odpadnih snovi iz njegovega telesa. Če se pojavijo težave z ledvicami, celotni trakt teh snovi ne more več odstranjevati. Med težave z mehurjem lahko sodijo okužbe ali kamni. Te težave lahko vplivajo na počutje in splošno zdravje vašega psa.

Kakšne težave imajo lahko psi z urinarnim traktom?

Tako kot pri ljudeh, je tudi pri psih pogost pojav nastanek kamnov v sečilih. To se zgodi, ko koncentracija določenih mineralov v urinu psa postane previsoka. Na njihov nastanek vplivajo tudi pH urina, količina urina in drugi dejavniki. Pri psih se kamni najpogosteje tvorijo v mehurju, ne v ledvicah (kot je običajno pri ljudeh). Kamni v mehurju lahko povzročijo vnetje, pogosto vodijo v okužbe urinarnega trakta in nazadnje celo v obstrukcijo urinarnega trakta.

Obstajajo različne vrste kamnov, ki so sestavljeni iz različnih mineralov in spojin. Primeri teh so struvit, kalcijev oksalat, urat in cistin. Ti kamni se oblikujejo v različnih pogojih ter pod vplivom pH-ja urina, genetike in drugih dejavnikov.

Psi imajo lahko tudi bakterijsko okužbo v urinarnem traktu, kar lahko povzroči nelagodje v spodnjih sečilih. Med drugimi bolezenskimi stanji, ki lahko prizadenejo urinarni trakt psov, so urinska inkontinenca, prirojene anatomske nepravilnosti in tumorji.