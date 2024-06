Pogosta kožna obolenja pri psih

Zakaj pri psih prihaja do kožnih obolenj?

Nekatera kožna obolenja pri psih nastanejo ali se povečajo zaradi zunanjih dejavnikov. Psi, ki so veliko časa na prostem, so v stiku s številnimi različnimi možnimi škodljivci in paraziti, kar lahko povzročijo vnetje. Higiena je sicer pomembna, vendar pa lahko težave povzroči tudi uporaba šampona ali čistilnega sredstva, ki z njihove kože odstranjuje loj.

Prehransko neuravnotežena hrana lahko prispeva k pojavu kožnih obolenj pri psih. Obstaja več vrst neželenih reakcij na hrano, najpogostejše od njih pa so alergije. Posledično se lahko pojavijo simptomi, kot so praskanje, rdečica in vnetje. Občutljivost vašega psa v kombinaciji z njegovo prehrano lahko povzroči znake draženja kože.

Da bi kožo psa ohranili zdravo, je potrebna zapletena mešanica hranil, vključno z dolgo-verižnimi maščobnimi kislinami, kot so tiste iz skupin omega 3 in omega 6. Minerali v sledovih, kot sta cink in baker, so pomembni za splošno delovanje celic in za ohranjanje visoke kakovosti dlake. Zelo pomembni so visokokakovostni proteini, ki so lahko prebavljivi. Koža in dlaka vašega psa porabita velik del dnevnega vnosa beljakovin, zato sta pomembna pravi tip in količina beljakovin.

Pomagate lahko pri ohranjanju zdravja kože in dlake svojega psa, zato izvajajte preventivne ukrepe proti številnim pogostim kožnim obolenjem. V ta namen izberite ustrezno hrano in upoštevajte zunanje dejavnike, ki lahko vplivajo na pse. V primeru dvoma se posvetuje z veterinarjem.