Kaj povzroča alergije pri psih?

Obstajajo številne stvari, na katere so psi pogosto alergični. Mednje spadajo okoljski dejavniki, kot so perje, plesni ali pršice, nekatere alergije pa so tudi sezonske, na primer na travo ali cvetni prah. Vključujejo tudi določena živila, na primer nekatere mlečne izdelke, govedino, piščanca, jajca, sojo ali nekatera žita. Do alergijske reakcije pride, če je določena stvar zgodaj v življenju psa povzročila preobčutljivost in od takrat povzroča neželene učinke. Z odkrivanjem zgodnjih znakov alergijskih reakcij imate boljše možnosti, da zagotovite najboljše zdravljenje za to trajno obolenje.

Kako se psa testira na alergije?

Če sumite, da je pes alergičen, je pomembno, da ga peljete k veterinarju. Ta vam bo zastavil vrsto vprašanj, da bi izvedel več o simptomih, nato pa opravil različne teste, s pomočjo katerih bo odkril alergen. Ti lahko vključujejo kožne ostružke in krvne preiskave; če veterinar sumi na alergijo na hrano, vas bo prosil, da psu osem do dvanajst tednov dajete hrano, ki ne vsebuje določenih sestavin.

Če pri psu uvedete povsem novo prehrano, nato pa postopoma vračate staro hrano in spremljate dogajanje, lahko veterinar ugotovi, katera hrana sproža alergijsko reakcijo.

Skrb za kožo psa

Obstaja nekaj preprostih načinov za nego kože pri psih, s pomočjo katerih boste ublažili morebitne alergijske reakcije in obenem poskrbeli za njeno zdravje. Z rednim umivanjem psa s posebnim šamponom skrbite za čistočo, šampon pa lahko tudi pomiri kožo in poskrbi za takojšnje olajšanje. Za zdravljenje so na voljo tudi geli in kreme, namenjeni za lokalno uporabo.

Psu lahko zagotovite tudi hrano, bogato s hranili, za katera je znano, da podpirajo zdravje kože. Mednje spadajo esencialne maščobne kisline omega 3 in omega 6, ki pomagajo vzdrževati zdravo kožno pregrado, antioksidanti in aloe vera, ki velja kot uporaben dodatek pri obvladovanju nekaterih kožnih obolenj.

Če psa več dni muči srbečica in se praska, je pomembno, da se posvetujete z veterinarjem, nanj pa se lahko vedno obrnete tudi, če vas zanima več o negi kože psa.