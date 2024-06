Kako prehrana psa vpliva na njegovo kožo

Katere kožne težave se lahko pojavijo pri psu?

Specifična težava je uničenje ali izguba zaščitnega biofilma na povrhnjici kože. Ta nastaja iz loja, ki se izloča iz kože in ščiti psa pred zunanjimi dražili. Če je biofilm zdrav, vsebuje tudi koristne bakterije, ki pomagajo preprečevati razmnoževanje »slabih« bakterij, ki povzročajo draženje ali druge kožne težave.

Nekatere pasme psov imajo posebne težave s kožo. Pri nekaterih pasmah psov s kožnimi gubami, na primer pri boksarjih ali buldogih, se lahko pojavi draženje, saj je njihova koža nagnjena k razvoju bakterij. Manjši psi, ki so znani po kakovostni dlaki, imajo lahko še posebej občutljivo kožo; pri njih obstaja tveganje za izpadanje, krhkost ali izgubo barve dlake, na primer pri miniaturnih šnavcerjih ali shih-tzujih.

Kako prehrana psa vpliva na zdravje kože

Ustrezna prehrana lahko pomaga pri učinkovitem delovanju kože psa, vendar mora vsebovati pravo mešanico hranil.

Pes za izgradnjo zdrave kože in dlake potrebuje beljakovine. Idealno je, če so beljakovine lahko prebavljive in iz visoko kakovostnega vira. To gastrointestinalnemu traktu psa omogoča lažjo prebavo in absorpcijo beljakovin. Polinenasičene maščobne kisline podpirajo razvoj kože in las, in če so v prehrani vašega psa prisotne ustrezne količine omega 3 in omega 6 maščobnih kislin, lahko pomagajo ublažiti srbečo ali razdraženo kožo.

Prehrana lahko ščiti psa tudi pred zunanjimi dejavniki, vključno z vitamini A, B in D, ter spodbuja pravilno delovanje kožnih celic, vključno s cinkom. Za ohranjanje barve dlake se uporablja tudi baker.

Psi so lahko preobčutljivi ali celo alergični na določene sestavine hrane, ki lahko razdražijo kožo.

Če vas skrbi zdravje kože pri psu, se posvetujte z veterinarjem, ki vam bo svetoval glede preobčutljivosti, alergij in najboljše hrane za vašega ljubljenčka.