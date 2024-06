​Ali ima moj pasji mladič drisko?

Preprečevanje driske pri pasjih mladičih

Drisko lahko pri pasjih mladičih najlažje preprečite tako, da poskrbite za čim manj stresa in počasno uvajanje nove hrane, vendar pa to nista edina načina. Poskrbite, da bo pasji mladič ves čas pod nadzorom. Če boste skrbno pazili nanj, boste preprečili zaužitje nevarnih predmetov in poskrbeli, da se izogne težavam.

Ker so vzroki za drisko pri pasjih mladičih številni, je pomembno, da se v primeru driske posvetujete z veterinarjem. Če boste v sodelovanju z veterinarjem začrtali proaktivni zdravstveni načrt, boste poskrbeli, da bo pasji mladič ostal na pravi poti. Nekaj dni po prihodu pasjega mladiča v novi dom ga odpeljite k veterinarju, kateri bo opravil popoln zdravstveni pregled. Ocenil bo splošno zdravstveno stanje pasjega mladiča, preveril, ali ima morda parazite, in odgovoril na vaša morebitna vprašanja o prehrani in skrbi za zdravje.