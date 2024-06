Kaj povzroča prhljaj pri psu?

Eden od najpogostejših vzrokov za prhljaj pri psih je prehrana, ki ne vključuje potrebnih ali najkakovostnejših hranilnih snovi, ki jih potrebuje pes za zdravo dlako in kožo. Ključnega pomena za zdravo kožo psa so esencialne maščobne kisline, kot so kisline omega 3 in omega 6, toda ker jih psi ne morejo sintetizirati v telesu, morajo biti vključene v njihovo prehrano.

Zelo pomembne so tudi beljakovine, saj se kar 30 % dnevnega vnosa beljakovin pri psih porabi za rast in razvoj kože in dlake, zato morajo biti v njihovo prehrano vključeni lahko prebavljivi in kakovostni viri beljakovin. Bistven je tudi vitamin A, saj pomaga uravnavati rast kožnih celic in izločanje loja.

Vzrok za prhljaj pri psih je lahko tudi v njihovem okolju. Sezonsko odpadanje dlake je za številne pasme psov običajno, toda če je njihov prostor zelo topel ali hladen, se lahko na njihovi koži sprožijo reakcije, kar zavira nastajanje loja, zaradi česar se lahko pojavi prhljaj. Zelo toplo okolje lahko na primer zelo hitro izsuši kožo psa.

Prhljaj je lahko tudi simptom okužbe z zajedavci. Prhljaj lahko povzročijo uši, ki grizejo ali sesajo, in pršica cheyletiella, saj živijo v kožuhu in dražijo kožo. Zato se pes začne praskati in njegova koža postane razdražena. Še posebej pršica cheyletiella povzroči luščenje kože, zaradi česar pride do srbenja, prhljaja in celo izgube dlake.

Kako lahko pomagam psu, če ima prhljaj?

Če pri psu stalno opažate prhljaj, srbenje, praskanje in druge težave s kožo, se nujno posvetujte z veterinarjem; čeprav je prhljaj pogost pojav, bo moral veterinar vseeno izključiti druge diagnoze, kot je atopijski dermatitis. Opravil bo pregled in preiskave, na osnovi katerih bo odredil ustrezno zdravljenje psa, kar je še posebej pomembno, če težavo povzročajo zajedavci.

Težavo s prhljajem pri psu lahko proaktivno rešujete tudi tako, da: