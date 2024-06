Psi imajo pogosto občutljivo kožo in lahko celo razvijejo alergije na določene stvari v prehrani ali okolju. Preden obiščete veterinarja, pa morate izvedeti več o verjetnosti, da ima pes res alergijo.

Kaj je alergija pri psih?

Alergija je reakcija, ki jo sproži določen element znotraj ali zunaj telesa, imenovan alergen. Alergeni so lahko edinstveni pri posameznem psu ali na splošno značilni za določeno pasmo, starost ali populacijo. Reakcijo sproži njihov imunski sistem, ki prekomerno kompenzira in se nenormalno odzove na sicer običajno okoliščino z izvorom v okolju ali telesu.

Katere so pogoste alergije pri psih?

V celotni populaciji psov obstajajo nekatere pogoste alergijske reakcije, na katere je treba biti pozoren. Mednje sodijo reakcije na ugrize bolh, pri katerih se koža psa pretirano odzove na običajno bolho. To se lahko zgodi tudi pri komarjih in drugih zajedavcih. Psi imajo lahko tudi podobne alergije kot ljudje, na primer reakcijo na okoljske dejavnike, kot so cvetni prah ali pršice.

Psi so lahko preobčutljivi na določene snovi v hrani, kar se lahko razvije v alergijo. To vključuje histamin, ki ga vsebujejo nekatere vrste beljakovin, paradižnik in špinača, ter hranilne snovi, ki so prisotne v nekaterih žitih. Nekatere hranilne snovi, na katere so lahko psi preobčutljivi, so prisotne v določeni pasji hrani ter povzročijo nepotrebne reakcije na njihovi koži in telesu.

Kakšni so simptomi alergij pri psu?

Pri psu boste verjetno najprej opazili vedenjsko spremembo; praskal se bo veliko več kot običajno, in sicer na določenem mestu ali po vsem telesu. Ob pregledu psa boste morda ugotovili, da so njegovi simptomi podobni kot pri alergijah pri ljudeh; koža je lahko rdečkasta, luskasta ali suha in je videti razdražena.