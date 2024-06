Kako pomagati psu pridobiti telesno težo

S čim hraniti psa, da bo pridobil na teži

Čeprav se morda zamisel, da bi psu za pridobitev teže ponudili več hrane, ki mu jo dajete običajno, zdi smiselna, ni nujno najboljša, saj je njegov prebavni sistem morda ne zmore prebaviti in mu ne zagotavlja določenih ravni hranil, ki jih potrebuje na tej točki.

Hrana za pridobivanje teže mora biti visoko kalorična. To pomeni, da lahko psu dajete manjše obroke, ne da bi po nepotrebnem obremenjevali njegov prebavni sistem, kljub temu pa mu priskrbite energijo, ki jo potrebuje. Prehrana z veliko maščobami se pogosto priporoča za pse, ki okrevajo po operaciji, ker je visoko kalorična.

Beljakovine so nujno hranilo za pse in predstavljajo pomemben vir energije. Njihova hrana mora zagotavljati visoko kakovostne in lahko prebavljive beljakovine, ki jih telo z lahkoto absorbira. Prav tako je pomembno tudi ustrezno ravnovesje vlaknin, ker neposredno vplivajo na zdravje črevesja in kakovost blata.

Psi, ki so prestali operacijo ali bolezen, lahko izgubijo tek, zato jih mora hrana, namenjena pridobivanju teže, spodbuditi k hranjenju. Za pse sta najpomembnejša vonj in struktura, zato izberite čim bolj okusno hrano in ustrezno velikost ter obliko delcev za pasmo ali velikost psa.

S čim hraniti psa, da bo pridobil težo

Na splošno morate odraslega psa hraniti dvakrat dnevno, toda če želite, lahko njegov dnevni odmerek razdelite na več manjših obrokov, ki mu jih pogosteje ponudite. S tem lahko izboljšate presnovo in poskrbite za manjšo obremenitev prebavnega trakta. Hrano lahko postavite tudi na nekoliko višje mesto kot običajno in pustite, da s pomočjo težnosti zlahka doseže želodec.

Če psu ponudite mokro hrano, bodisi s hrano iz konzerve ali z dodajanjem vode v brikete, ga lahko spodbudite k hranjenju, saj bo takšno hrano jedel lažje kot suho. Zadostna količina sveže vode je prav tako ključnega pomena za splošno zdravje psa.

Pravilna kombinacija prehrane in načinov hranjenja lahko psu pomaga pri varnem pridobivanju teže; s svojim veterinarjem se pogovorite o najboljših možnostih, ki jih lahko ponudite svojemu hišnemu ljubljenčku na poti do okrevanja.