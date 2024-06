Tveganja, ki jim je podvržen pes, če je debel

Zakaj debelost pri psih povzroča te težave?

Ko pes postane debel, začne njegovo telo shranjevati hrano in hranila kot maščobo, ker za premikanje in igro porablja manj energije, kot jo dobi skozi prehrano. Ta maščoba se začne infiltrirati v organe (kot so jetra), kar pomeni, da delujejo manj učinkovito. Maščoba začne tudi „zamaščevati“ organe, pritiska nanje in zmanjša njihovo sposobnost za dobro delovanje. Na primer, pritisk na arterije je pri debelem psu večji kot pri zdravem, zato pri debelem psu obstaja večja verjetnost, da bo zbolel za boleznimi srca in ožilja.

Ker pes nosi večjo težo, se težje premika in obremenjuje sklepe, saj ti niso zgrajeni za prenašanje prekomerne telesne teže. Sčasoma to privede v začarani krog, saj se pes ne želi gibati, ker mu je to neprijetno, še vedno pa uživa isto hrano in zato pridobiva na teži, kar dodatno zmanjšuje njegovo željo po gibanju.

Kako pomagati vašemu psu s prekomerno težo

Najprej je potreben obisk pri veterinarju, ki bo ugotovil, koliko kilogramov ima vaš pes preveč in kako morate ukrepati, da bi pes izgubil telesno težo. Pomembno je, da kot lastnik svojemu psu pomagate pri izgubljanju telesne teže. To pomeni, da se držite strogega urnika hranjenja, da se izogibate pasjim priboljškom ter pozorno spremljate njegovo telesno težo. Veterinar vam bo lahko priporočil urnik hranjenja, ki bo temeljil na shujševalni dieti, ki jo bo morda predpisal.

Medtem ko mu pomagate izgubljati težo, boste lahko opazili, kako se vaš pes vrača k bolj zdravemu in aktivnejšemu življenjskemu slogu, obenem pa mu boste omogočili daljše življenje. Začnite s pregledom pri veterinarju, ki vam bo z veseljem pomagal.