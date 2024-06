Kako pomagati psu izgubiti telesno težo

Debelost je pogosta težava pri psih. Študije nenehno kažejo, da se debelost pojavlja pri vsaj 20 % odrasle populacije psov v industrializiranih državah. Vendar pa lahko z ustrezno hrano, telesno vadbo in prehranjevalnimi navadami psu pomagate, da izgubi telesno težo in se vrne k bolj zdravemu načinu življenja.

Debelost in vaš pes

Če je vaš pes pridobival na telesni teži in je zdaj po oceni veterinarja na stopnji debelosti, je pomembno, da spoznate, kaj to pomeni za njihovo splošno zdravje. Zaradi debelosti je vaš pes podvržen tveganju za številne resne in zapletene bolezni, vključno s sladkorno boleznijo, kardiorespiratornimi boleznimi, artritisom in zmanjšano imunsko odpornostjo. Najpomembneje pa je, da debelost skrajšuje tudi njihovo življenjsko dobo.

Pasma, starost, genetika, spol in trenutni življenjski slog vašega psa so dejavniki, ki prispevajo k verjetnosti, da pes postane debel ali se spopada z izgubo telesne teže. Ključno je, da poznate svojo vlogo pri spodbujanju zdravja vašega psa. Imate priložnost, da jim omogočite pravo hrano, program vadbe in podporo življenjskemu slogu, kar potrebujejo, da bodo spet zdravi in v formi.

Nadziranje prehranjevalnih navad vašega psa

Vzpostavitev pravilnih prehranjevalnih navad in odnosa do hranjenja lahko dolgoročno pomaga vašemu psu pri izgubi telesne teže. Veterinar vam bo pomagal izračunati, koliko hrane in kakšne vrste hrane boste dali svojemu psu, da bo zagotovo shujšal. Tega se morate držati, da boste dosegli najboljše možne rezultate. Njihov dnevni obrok razdelite na vsaj dva obroka, namesto da psu ponudite en velik obrok. To pomaga povečati hitrost, s katero vaš pes razgradi in porabi energijo v hrani, obvladuje pa tudi pasje nagnjenje k hlastanju.

Vi in drugi člani gospodinjstva morate biti odločni in se upreti, da bi mu dali ostanke svojega obroka ali nehote spodbujali prosjačenje. Najboljši način za to je, da svojega psa hranite ob istem času, uporabite isto posodo na istem mestu, da se navadi rutine. Svoje in pasje obroke pripravite ob različnih časih, da se pes ne zmede, v najboljšem primeru tudi jejte v različnih prostorih.