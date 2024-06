Zakaj pes izgublja težo?

Bolezni jeter pri psih

Poleg bruhanja, odklanjanja hrane in splošne brezvoljnosti je zgodnji znak bolezni jeter tudi izguba teže.

Eksokrina insuficienca pankreasa (EPI) pri psih

EPI je motnja, pri kateri pes ne more pravilno prebaviti hrane, saj njegova trebušna slinavka ne proizvaja dovolj ali pravih prebavnih encimov za podporo njegovemu sistemu. To pomeni, da pes ne dobiva hranil ali energije, ki jih potrebuje, in začne izgubljati težo. Za to stanje sta značilna tudi kronična driska in volčji apetit, ko pes poskuša dobiti energijo, za katero ve, da mu je primanjkuje, tako da zaužije več hrane.

Sladkorna bolezen pri psih

Sladkorna bolezen je na žalost pogosto stanje pri psih. Če je slabo nadzorovana, lahko psi sorazmerno hitro izgubijo težo – pogosto je pri psih po začetnem obdobju padanja telesne teže ugotovljena sladkorna bolezen. Večina psov s sladkorno boleznijo je srednjih let ali starejših in so verjetno že dokaj vitki z zmanjšano telesno maso; če vaš pes ustreza temu opisu, je pomembno, da pazite na njegovo težo in skrbite, da je stabilna.

Kaj storiti, če opazite nenadno izgubo telesne teže pri svojem psu

Ker je nenadna izguba telesne teže pogost simptom nekaterih kompleksnih, kroničnih bolezni, kot je odpoved ledvic ali sladkorna bolezen, je ključno, da se posvetujete z veterinarjem, če opazite, da je pes hitro izgubil težo. Veterinar bo opravil več testov, da bo ugotovil, kaj je najverjetnejši vzrok za izgubo teže, in ponudil prilagojen načrt zdravljenja za vašega hišnega ljubljenčka. Morda boste morali spremeniti prehrano psa, da bi pomagali uravnovesiti njegovo težo, in v primeru gastrointestinalnih težav pomiriti in obvladati simptome.

Če imate kakršnekoli pomisleke glede telesne teže svojega psa, se nemudoma pogovorite z veterinarjem, ki vam bo lahko svetoval.