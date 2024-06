Ne glede na to, ali je pes pred kratkim izgubil telesno težo ali jo pridobil ali pa preprosto želite poskrbeti, da je v čim boljši formi, je pomembno, da ste prepričani, da pravilno skrbite za njegovo zdravo in stabilno težo.

Psu, ki prosi in moleduje, se je težko upreti, in številni lastniki obvladujejo vedenje psov s priboljški. Toda če želite poskrbeti, da bo pes ostal zdrav, je ključnega pomena, da doma ohranite dobre prakse in k temu spodbujate tudi druge družinske člane.

Kakšna je zdrava teža vašega psa?

Kakšna je zdrava teža vašega psa boste najlažje ugotovili s pogovorom z veterinarjem. Povedal vam bo lahko, katera je najprimernejša teža vašega psa glede na pasmo, spol, starost in številne druge dejavnike. Pogosto je zdrava teža opredeljena kot tista, ki jo je imel pes, preden se je zredil, vendar je to težo težko opredeliti, še posebej, če je pes že dlje časa predebel ali je bil predebel že v času, ko je bil mladič.

Zaradi nekaterih specifičnih dejavnikov je lahko pes nagnjen k pridobivanju telesne teže, zato je ohranjanje zdrave telesne teže še toliko bolj pomembno. Obstaja več pasem, pri katerih je verjetnost, da bodo pridobili težo, večja, vključno z beaglii, mopsi, labradorci, koker španjeli, škotskimi terierji in bernardinci. Pasje samice so bolj nagnjene k pridobivanju teže; če je pes kastriran/steriliziran, je verjetnost, da bo pridobil težo, še toliko večja. Pojav debelosti pri kastriranih samcih in steriliziranih psicah je lahko dvakrat večji kot pri nekastriranih/nesteriliziranih psih.