Kako socializirati psa po koncu omejitve gibanja 

Na žalost niso vsi psi ustrezno socializirani v mladosti.Morda ste posvojili starejšega psa, ki je ves čas preživel v notranjih prostorih, ali pa je bil vaš pasji mladič preveč bolan, da bi raziskoval svet, ko je bil še mlad. Morda ste bili celo zaprti s pasjim mladičem doma v času omejitve gibanja.Ne glede na razlog, je psa, ki je zamudil to okno v mladosti, v odrasli dobi težje privaditi neznanim izkušnjam. Vsekakor pa lahko vaš pes še vedno napreduje, če mu namenite nekaj potrpežljivosti ter izberete počasen in vztrajen pristop.Če vaš pes v prisotnosti drugih psov ali ljudi postane živčen ali napadalen, morda laja ali išče priložnost, da bi pobegnil, je to morda znak, da potrebuje socializacijo.Morda boste opazili tudi, da se novi vedenjski vzorci pojavijo sčasoma ali ob spremenjeni rutini. Pes, ki ste ga posvojili v času pandemije, se je navadil vaše bližine in bo morda doživljal ločitveno stisko, če ga pustite samega. Morda je po toliko časa, preživetega doma, postal nezaupljiv do drugih psov.

Pri socializaciji odraslih psov je pomembno, da smo realistični. Če so zamudili priložnost socializacije v mladosti, bo pes začel s slabšega položaja in ga morda ne bo mogoče privaditi, da bi se počutil sproščeno v vseh okoliščinah, v katerih se znajde.



Glede na njegove dosedanje izkušnje, si boste za cilj morda zadali, da psu predstavite ravno dovolj dražljajev, da se bo počutil varnega v svoji ožji okolici in ne v svetu na splošno.



Najbolj pomembno je, da si zapomnite, da starejšega psa ne smete priganjati. Novih izkušenj ne bodo vsrkavali kot mladi pasji mladiči, zato se morate prilagoditi njihovem tempu.



Prav tako morate upoštevati, če čutijo bolečine (npr. imajo artritis) ali so duševno prizadeti, zaradi česar bo socializacija zanje otežena. Če menite, da gre za takšen primer, ne odlašajte in se pogovorite z veterinarjem, ki vam lahko svetuje.



Najbolje je začeti tako, da poiščete okolje, v katerem je vaš pes že sproščen, in gradite na tem. Če mu želite, na primer, predstaviti prijatelje in družino, naj se ti vašemu psu, ki naj bo na povodcu, približajo počasi in eden za drugim, pri čemer naj govorijo potihoma in mirno. Naj vašemu psu ponudijo kakšno igračo. Če pa pri psu opazite nemir, prekinite seznanjanje in znova poskusite kdaj drugič. Pomembno je, da srečanje končate pozitivno, zato ne pozabite poskrbeti za igrače in priboljške.



Vzpodbuda, pozitiven odnos in potrpežljivost bodo igrali pomembno vlogo pri socializaciji vašega psa - prav tako pa tudi nagrade! Vsakič, ko pes napreduje ali poskusi premagati strah, ga nagradite s pohvalo in najljubšo igračo ali priboljškom. Ne pozabite le, da je treba število priboljškov omejiti in primerno zmanjšati tudi količino glavnega obroka, da uravnotežite vnos hrane.



Socializacija odraslega psa je lahko dolgotrajna, vmes so lahko prisotna tudi nazadovanja. A naj vas to ne odvrne, saj bodo dolgoročne prednosti tako za vas kot za vašega psa vredne časa in truda. O socializaciji se posvetujte s svojim veterinarjem, saj vam bo nudil najboljšo podporo pri socializaciji mladega ali odraslega psa.