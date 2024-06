Ali je moj pes pretežak?

V industrializiranih državah so številne študije pokazale, da je najmanj eden od petih psov debel. Ta verjetnost debelosti pri psih lahko privede do povečanega tveganja za sladkorno bolezen, bolezni srca in ožilja ter artritis, pa tudi za številne druge kronične bolezni. Zato sta spremljanje teže pri psu in prepoznavanje prekomerne telesne teže ključna za preprečitev slabega zdravja psa.

Kolikšna je verjetnost, da je pes pretežak?

Obstajajo določeni dejavniki, zaradi katerih je pes lahko nagnjen k pridobivanju teže in debelosti. Na primer, nekatere pasme, kot so labradorci, hitreje pridobijo težo kot druge pasme, tveganje pa je visoko zlasti pri zelo majhnih pasmah.

Psice so bolj nagnjene k pridobivanju teže, pogostnost debelosti pri psih pa se povečuje s starostjo. Pri psih, ki so bili debeli ali pretežki že kot mladiči, obstaja večja verjetnost, da bodo debeli tudi kot odrasli psi, kot pri tistih psih, ki so bili vitki ali so imeli zdravo težo.

Če je pes kastriran, je zaradi hormonskih sprememb, ki nastanejo pri kastraciji, verjetnost da bo pes pridobil težo dvakrat večja kot pri nekastriranih psih. Pomemben dejavnik je tudi način življenja psa. Če so psi veliko v zaprtih prostorih, so hranjeni z ostanki obrokov ali niso bili popolnoma socializirani kot mladiči, je bolj verjetno, da bodo imeli do hrane odnos, ki lahko povzroči povečanje teže.