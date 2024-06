Kako poskrbeti za pasjo zabavo v času omejitve gibanja na prostem 

Znaki, da vaš pes potrebuje dodatno mentalno stimulacijo

Kako poskrbeti za pasjo zabavo

Ponudite mu igračo za interaktivno hranjenje

Pes, ki nima dovolj mentalne stimulacije, postane razdražen in začne iskati načine, kako porabiti energijo, kar lahko vodi k vedenju, ki se nam zdi problematično, kot je na primer prekomerno lajanje, kopanje, skakanje, nemir, iskanje pozornosti in uničevanje.Če vaš pes počne kaj od naštetega, je to lahko znak, da se dolgočasi in potrebuje več mentalne aktivnosti.Čeprav pandemija prinaša nove izzive, še vedno obstaja veliko aktivnosti, ki jih lahko počnete doma s svojim psom - od iger vonjav in treningov do miselnih iger. Z njimi psa ne boste le stimulirali in utrudili, temveč boste hkrati okrepili medsebojno vez.

Hrana za psa predstavlja motivacijo, zato bodo zadovoljni z vsakim izzivom, s katerim si bodo prislužili obrok ali priboljšek.



Preprost način, kako psu predstaviti igračo s hrano, je s posodo za interaktivno hranjenje. Takšne posode psa vzpodbujajo k iskanju hrane skozi grebene, oblike in vzorce ter so zlasti uspešne pri upočasnjevanju psa pri hranjenju, da ne je prehitro ali golta hrane.



Ko bo obvladal posodo, lahko preidete na bolj zapletene igrače za hranjenje, ki zahtevajo bolj napredne veščine reševanja težav.



Igrače za pse, ki jih napolnite s hrano, so še en način, kako psa zaposliti za dalj časa - a ne pozabite na postopno povečevanje težavnosti, saj si ne želite, da bi vaš pes postal nezadovoljen in obupal.