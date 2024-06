Zmanjšajte tveganje ločitvene stiske pri psih po koncu omejitve gibanja 

Nevrotrofični dejavnik možganskega izvora (BDNF) je beljakovina, prisotna v območjih možganov, ki so povezani z razpoloženjem, čustvi in dojemanjem.

Prosite za pomoč



Vnaprej načrtujte, kaj boste storili, če prihaja čas, ko vas dlje ne bo doma. Psu lahko pri spremembi pomagate tako, da oblikujete mrežo ljudi, ki vam lahko pomagajo. Družinski člani, prijatelji, sprehajalci psov in centri za varstvo psov lahko pomagajo vašemu psu. Poskrbite, da boste njihovo podporo uvedli, še preden pride do spremembe v vaši rutini. Tako boste psu dali priložnost, da se privadi na spremembo.



Kako dolgo pustiti psa samega?



Če vaš pes trpi zaradi ločitvene stiske ali ste z njim doma preživeli veliko časa, boste morda morali začeti s krajšimi obdobji ločitve. Prav tako boste morda morali uvesti čas brez družbe, ko ste še v bližini - v drugi sobi, na primer. Ko vaš pes ostane miren tudi, ko ga pustite samega, lahko postopoma podaljšate čas odsotnosti.



Če vam v službi dovolijo, da v pisarno pripeljete psa, lahko tako skrajšate čas, ki ga vaš pes doma preživi sam. Kljub temu pa ne pozabite, da vaš pes potrebuje čas brez družbe, da bo pripravljen, ko ga morda ne boste mogli vzeti s seboj v pisarno.



Nasveti, kako ravnati, ko pustite psa samega doma



Pripravili smo nekaj nasvetov, ki vam lahko pomagajo, ko boste morali psa dlje časa pustiti samega.



Uporabite obogatitvene dejavnosti



Ko vas ni, uporabite interaktivne igrače s hrano ali pa hrano skrijte po hiši. Tako vašemu psu ne bo dolgčas, aktivnost spodbuja njegove možgane in lahko bo sledil naravnemu vedenju. Začnite počasi in dajte psu čas, da se privadi interaktivnim igračam s hrano. Preden ga pustite samega z njimi, bodite z njim ob prvi uporabi.



Pustite svoj vonj



Ko psa pustite doma, poskrbite, da bo imel na voljo tih in udoben kotiček za počitek s posebnim priboljškom ali igračo. Prav tako mu lahko pustite odejo ali kos oblačila z vašim vonjem, saj ga to lahko pomiri.



Pustite vklopljen televizijski ali radijski sprejemnik



Psa lahko pomiri tudi to, da pustite vklopljen televizijski ali radijski sprejemnik. Hiša se psu ob vaši odsotnosti ne bo zdela tako tiha.



Preverite ustreznost prehrane



Občasno lahko prehrana psom pomaga premagati stresne okoliščine in ohraniti čustveno ravnotežje. S svojim veterinarjem se pogovorite, kakšna prehrana bi bila lahko ustrezna za vašega ljubljenčka. Morda bodo predlagali Royal Canin Canine Calm, ki je na voljo le na priporočilo veterinarja. Gre za suho hrano, ki vsebuje hranila z dokazano pomirjujočimi učinki na možgane, kot sta posebna beljakovina iz mleka in triptofan. Prav tako lahko poizkusite s hrano Royal Canin CCN Relax Care, ki je v suhi in mokri različici na voljo brez recepta in zasnovana tako, da psom pomaga premagovati stresne okoliščine.



Obrnite se na strokovnjaka



Če vaš pes doživlja ločitveno stisko, ne krivite sebe in ne poskušajte sami premagati težave. Če menite, da imate težave, se najprej obrnite na svojega veterinarja. Morda vas bo usmeril na živalskega behaviorista, ki vam lahko pomaga s strokovnimi nasveti. In ne glede na to, kateri pristop izberete, ne pozabite, da preprečevanje in zmanjševanje ločitvene stiske vašega psa zahteva veliko potrpljenja in ljubezni. Zato bodite prizanesljivi do sebe in svojega psa.