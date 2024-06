Prepoznavanje znakov prebavnih težav pri psu

Bruhanje in regurgitacija pri psu

Nekatere prebavne težave lahko povzročijo, da vaš pes izbljuva hrano ali bruha, kar sta dve različni telesni funkciji z različnimi vzroki.

Regurgitacija je pasivna aktivnost, ki se lahko zgodi kmalu po zaužitju in povzroči, da pes izbljuva neprebavljeno, trdno hrano. Lahko se pojavi tudi bolečina pri požiranju. Bruhanje je refleksna reakcija, ki jo spremlja slabost, siljenje na bruhanje ali hipersalivacija; hrana in tekočine potujejo navzgor, hrana pa je lahko že delno prebavljena v želodčni kislini. Ti simptomi so najpogosteje povezani s prebavnimi težavami, kot so težave s prenosom hrane prek požiralnika v želodec in s samim želodcem ali širšim prebavnim sistemom.

Vedenje in videz vašega psa

Poleg driske, zaprtosti, bruhanja in regurgitacije lahko vaš pes kaže spremembe v svojem vedenju in videzu, ki lahko kažejo na prebavne težave. Na primer, kronične prebavne težave lahko povzročijo nezmožnost absorpcije vseh hranil, ki jih telo potrebuje, kar povzroči izgubo telesne teže in suho, nesijočo, krhko dlako.

Spremembe apetita ter napenjanje in nelagodje v trebuhu so lahko znak težav v tankem črevesu. Če vaš pes pogosto kaže številne od teh simptomov, lahko to kaže na kronične gastrointestinalne težave.

Spoznavanje prehranjevalnih navad vašega psa in drugih telesnih procesov je prvi korak k temu, da boste znali prepoznati, kdaj ima vaš pes morda prebavne težave. Če se je njegovo vedenje bistveno spremenilo, vključno z znaki bruhanja, zaprtosti ali driske, je ključnega pomena, da obiščete svojega lokalnega veterinarja, ki vam bo svetoval o najboljšem načinu ukrepanja.