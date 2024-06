​Zakaj moj pes izgublja dlako?

Sijoča, gosta dlaka je dober pokazatelj, da vaš pes dobi vse, kar potrebuje iz svoje prehrane, okolja in življenjskega sloga, zato je stresno gledati svojega psa, ki se mu dlaka redči ali izpada, vi pa ne veste, kaj točno se dogaja.

Simptomi izpadanja dlake pri psu

Simptomi izpadanja dlake lahko vključujejo krhko ali suho dlako, izpadanje dlake v večjih količinah kot običajno, in pojav golih lis na koži, ki so lahko okrogle ali nepravilno oblikovane. Izpadanje dlake lahko prizadane samo določeno področje, ali pa se pojavi povsod po telesu vašega psa.

Pogosti vzroki za izpadanje dlake pri psih

Zelo pogost vzrok za izpadanje dlake je okužba s paraziti kot so pršice, uši ali bolhe. Zlasti, če vaš pes dlako izgublja okoli vratu in na repu, obstaja velika verjetnost, da so za to krive bolhe. Ti majceni paraziti se lahko hitro namnožijo na vašem psu in dražijo njegovo kožo, kar vašega psa zelo srbi, tako da se intenzivno praska, kar povzroča izpadanje dlake.

Katera koli kožna bolezen, ki jo ima vaš pes, vključno z ekcemom ali prhljajem, lahko vodi v izpadanje dlake. Če je psu nelagodno ali ga njegova koža moti, bo to poskušal ublažiti s praskanjem in lizanjem. Sčasoma bo to povzročilo izgubljanje dlake, saj so določena območja kože oslabela, dlaka pa izpada.