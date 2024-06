Razumevanje zdravja prebavnega sistema vašega psa

Prebavne motnje pri psih lahko motijo delovanje želodca in črevesja. To je lahko povezano s številnimi boleznimi, vključno z gastroenteritisom in kolitisom. Številne gastrointestinalne bolezni lahko zmanjšajo sposobnost psa za prebavo potrebnih hranil, ki bi jih običajno dobil s svojo prehrano. Ta hranila ohranjajo psa zdravega, zato lahko njihova nepravilna absorpcija povzroči številne druge težave in vpliva na njegovo splošno zdravje.

Težave s prebavili se lahko kažejo na več različnih načinov, zato je dobro, da ste seznanjeni s prehranjevalnimi navadami in prebavnimi lastnostmi svojega psa. Če sumite, da ima vaš pes težave s prebavili, je pomembno, da se čim prej pogovorite z veterinarjem, da bo lahko postavil diagnozo in predstavil možnosti zdravljenja.