Kaj je leptospiroza?

Leptospiroza je zoonotska bakterijska okužba, ki jo razširjajo podgane, pogosto prek kontaminirane vode. To je zelo resno stanje in je pogosto pogubno za pse.

Kateri so simptomi leptospiroze?

Klinični znaki segajo od blage subklinične okužbe do okvare več organov in smrti. Pravzaprav je bila akutna ledvična poškodba najpogostejši pokazatelj pasje leptospiroze v zadnjih letih. Psi, ki imajo leptospirozo, lahko kažejo naslednje klinične znake:

vročina in bolezen,

boleče mišice in odpor do gibanja,

šibkost,

depresija,

izguba apetita,

bruhanje,

driska,

kašelj,

izcedek iz nosu.

Kaj povzroča leptospirozo?

Leptospiroza izvira iz bakterij, ki se prenašajo z urinom glodavcev in se lahko prenesejo na ljudi in določene živali, vključno s psi (zoonotska bolezen). Najpogostejše so v mokrih okoljih in jih lahko najdemo v močvirnatih ali blatnih predelih. Psi najpogosteje pridejo v stik z leptospirozo preko okužene vode, bodisi med plavanjem, pitjem ali samo brodenju skozi vodo.

Ali je pasjega mladiča mogoče cepiti proti leptospirozi?

Leptospirozo je mogoče preprečiti s cepljenjem, zato je zelo pomembno, da vaš pasji mladič v pravi starosti dobi potrebne injekcije.

Cepljenja so najučinkovitejša, če se na določene datume opravljajo s spodbujevalnimi odmerki cepiva. Pasji mladički običajno začnejo program cepljenja v starosti od 6 do 8 tednov. Cepljenje proti leptospirozi se bo najpogosteje izvajalo v 11 do 13 tednih s spodbujevalnim odmerkom pri 15 do 17 tednih.

Vaš pasji mladič bo po drugem nizu injekcij veljal za cepljenega proti leptospirozi.

Kako vem, ali moj pasji mladič potrebuje cepivo?

Cepiva za pasje mladičke so osnovna/obvezna in dodatna/priporočljiva. Cepljenje proti leptospirozi uvrščamo med dodatna cepljenja.

Ali bo cepljenje vedno ščitilo mojega psa pred leptospirozo?

Pri določenih boleznih, vključno z leptospirozo, bolezen vključuje veliko povzročiteljev. Cepljenje ščiti pred povzročitelji, ki veljajo za najpomembnejše, vendar pa ne pred vsemi.

Ko je mladič cepljen, lahko še vedno razvije bolezen, če pride v stik z različnimi sevi, proti katerim cepivo nima učinka. Treba je poskrbeti za vsakoletno revakcinacijo, da se zagotovi, da so mladiči imuni na nove, razširjene seve.

Kaj naj storim, če mislim, da je moj pasji mladič zbolel

Če vaš pasji mladič začne kazati katerega od simptomov leptospiroze, se takoj posvetujte z veterinarjem. Ker je ta bakterija zoonoza, kar pomeni, da se lahko prenaša med različnimi vrstami, vključno na ljudi in druge živali, zato je z osebo ali živaljo, za katero se sumi, da je zbolela za leptospirozo, treba ravnati previdno. Vedno priporočamo uporabo zaščitnih rokavic.

Vaš veterinar bo potreboval temeljito zgodovino zdravja in življenjskega sloga vašega pasjega mladiča. Opravili bodo številne teste, vključno s krvno sliko, krvnimi profili in analizo urina, da bi ugotovili, ali je vaš pasji mladič zbolel za leptospirozo, in priporočili najboljši potek zdravljenja.

Ne glede na to, kakšna je po vašem mnenju verjetnost, da bo vaš pes prišel v stik z določenimi boleznimi, morate vedno zagotoviti, da pes dobi vsa obvezna cepiva in da se o življenjskem slogu vašega psa pogovorite s svojim veterinarjem ter tako zagotovite, da pes prejme tudi priporočena cepiva.