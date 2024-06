Najboljši nasveti za mirno sožitje

Naj vzpostavijo hierarhijo: dovolite jim, da vzpostavijo lastno dinamiko in dajte prednost psu, ki je dominantnejši. Za pse je značilna čredna miselnost, zato potrebujejo natančno opredeljen položaj znotraj skupine.

Še posebej pozorni bodite med obroki: zaradi prisotnosti tekmovalnega elementa se psi običajno spopadejo med obroki. V takih primerih dajte prednost psu, ki je dominanten. Morda lahko razmislite celo o ločenih jedilnih prostorih.

Predstavitev novega pasjega mladiča mačkam, ki jih imate

Če vaša mačka že pozna pse in so ji všeč, bo ta postopek precej enostavnejši. Da bo vse potekalo čim bolj nemoteno pa storite naslednje:

Situacijo umirite in nadzorujte: Pri prvem srečanju imejte psa na povodcu in ga umirite. Ne pozabite ga nagraditi za poslušnost.

Zagotovite, da je na voljo dovolj prostora in da mačka ne bo ujeta v kotu. Izberite prostor, v katerem je sproščena in ima na voljo skrivališča – če je mogoče, tudi dostop na mesta, ki so višje od psa.

Dajte jima dovolj časa: mačke ne poskušajte prisiliti v stik z novim psom, naj se približa, ko ji to ustreza.

Seznanjanje novih hišnih ljubljenčkov s temi, ki jih že imate, traja nekaj časa in odnosi so lahko na začetku tudi težavni. Vendar če se predhodno pozanimate o značaju novega psa in njegovih izkušnjah ter obenem upoštevate potrebe novega psa in trenutnih stanovalcev, boste sčasoma lahko predvideli, kako bo potekala interakcija med njimi, in spodbudili uspešne in mirne odnose.