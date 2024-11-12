老貓照顧全攻略：從環境、運動到飲食，打造老貓的健康生活
貓10 歲以後就會開始出現行為和生理變化，代表您可能要改變牠們的生活環境、運動和飲食，才能照顧好牠們的後半段高齡貓生活。
貓平均壽命約在 15 年左右，活到 20 歲的貓（相當於人類 96 歲）比較少見。貓通常在 11 歲齡左右開始會出現外觀老化的跡象，此時老齡貓的營養需求也會有所改變。
老貓照顧環境擺設
隨著貓年齡漸增，牠們的關節會開始磨損，導致關節炎找上牠們。老貓的動作可能會變得不太靈巧、腳步不穩，或者從最愛的地方起身坐定都很吃力。
這時候建議您可以擺放坡道或樓梯，讓老貓登上自己喜歡的高處棲息，然後把睡窩整理得柔軟舒適，讓牠們可以輕鬆休息。同時，改為使用低側邊的貓砂盆，讓老貓進出如廁時更沒有壓力。
也建議把食物、貓砂盆和水碗放在更容易取得的地方，例如，在家中每個樓層都擺放一組，減少貓生理機能的壓力。需要特別注意的地方是，請不要改變牠們習以為常的任何程序，否則會造成更麻煩的認知困難。
讓熟齡貓運動並整理毛髮
貓若關節疼痛或敏感，會變得更不愛動，聽到飼主喊叫也不願意挪身。如果貓關節很痛，聽到飼主喊叫也有可能變得不耐煩，而且老貓往往伴隨認知障礙，因此會變得不太愛理人。
不過，讓老貓運動還是很重要的，這樣才能維持健康的體重。請在白天用貓喜愛的玩具溫和地跟牠們玩耍，這樣貓就能輕鬆地運動，而且白天消耗體力之後，晚上才能睡得更好。
貓若行動變得不靈巧，可能也代表無法好好梳理自己，因此請定期為牠們梳毛，將廢毛梳掉，保持皮膚健康。
老貓的日常飲食
隨著貓年紀增加，味覺和嗅覺也會慢慢變差，從而會引起食慾不振、不吃飼料的問題出現。這時若是老貓再有牙齒的問題，吃東西時的不舒服也會讓進食量變少、不吃飯，最終可能會使體重下降、越來越瘦。為防止這種情況發生，最好為老貓準備適口性好的鬆軟食物或是罐頭，讓牠們更容易進食，更享受用餐過程。
老年貓飲食中應添加特定營養素，幫助維持身體健康：
- 葡萄糖胺、軟骨素硫酸鹽及 EPA／DHA 結合，有助於維持老貓的行動力和健康的關節機能
- 抗氧化物可維持抗氧化能力
- 降低磷攝取量，可維持腎臟健康和機能
- 易消化的蛋白質，可維持老貓的消化機能。甜菜漿有益生元的作用調理腸道，EPA／DHA 則有助於維持消化道健康
帶老貓去看獸醫師
貓 10 歲後，最好每 6 個月看一次獸醫師，這樣能夠及時發現可能的潛在疾病。若您發現老貓飲水或排尿次數（量）增加、出現尿失禁或消化相關問題、行動力明顯變差、行為改變，或身體發現任何腫塊，務必立刻帶貓去看獸醫師，這些跡象可能都是潛在疾病的徵兆。
只要遵循這些簡單的老貓照護、保健指示，就能在愛貓日漸年老時給予適當的幫助。若您有任何疑問，請諮詢您的獸醫師，他們會很樂意為您提供所需的一切幫助。
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