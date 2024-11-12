老貓照顧全攻略：從環境、運動到飲食，打造老貓的健康生活

貓10 歲以後就會開始出現行為和生理變化，代表您可能要改變牠們的生活環境、運動和飲食，才能照顧好牠們的後半段高齡貓生活。

貓平均壽命約在 15 年左右，活到 20 歲的貓（相當於人類 96 歲）比較少見。貓通常在 11 歲齡左右開始會出現外觀老化的跡象，此時老齡貓的營養需求也會有所改變。

老貓照顧環境擺設

隨著貓年齡漸增，牠們的關節會開始磨損，導致關節炎找上牠們。老貓的動作可能會變得不太靈巧、腳步不穩，或者從最愛的地方起身坐定都很吃力。

這時候建議您可以擺放坡道或樓梯，讓老貓登上自己喜歡的高處棲息，然後把睡窩整理得柔軟舒適，讓牠們可以輕鬆休息。同時，改為使用低側邊的貓砂盆，讓老貓進出如廁時更沒有壓力。

也建議把食物、貓砂盆和水碗放在更容易取得的地方，例如，在家中每個樓層都擺放一組，減少貓生理機能的壓力。需要特別注意的地方是，請不要改變牠們習以為常的任何程序，否則會造成更麻煩的認知困難。

讓熟齡貓運動並整理毛髮

貓若關節疼痛或敏感，會變得更不愛動，聽到飼主喊叫也不願意挪身。如果貓關節很痛，聽到飼主喊叫也有可能變得不耐煩，而且老貓往往伴隨認知障礙，因此會變得不太愛理人。

不過，讓老貓運動還是很重要的，這樣才能維持健康的體重。請在白天用貓喜愛的玩具溫和地跟牠們玩耍，這樣貓就能輕鬆地運動，而且白天消耗體力之後，晚上才能睡得更好。

貓若行動變得不靈巧，可能也代表無法好好梳理自己，因此請定期為牠們梳毛，將廢毛梳掉，保持皮膚健康。